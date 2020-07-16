Канье Уэст стал кандидатом в президенты США, но только в одном штате

При этом Уэст уже упустил крайние сроки для регистрации на выборах в нескольких штатах.

Американский рэпер Канье Уэст, который 4 июля заявил о своем намерении баллотироваться в президенты США, допущен к выборам президента в штате Оклахома. При этом, в нескольких других штатах США крайние сроки подачи документов на учасние в выборах уже истекло.

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Как сообщает Associated Press, перспективы участия эпатажного музыканта в выборах остаются неясными.

По информации представителя избирательной комиссии, представитель Уэста подал необходимые документы и заплатил сбор в 35 тысяч долларов днем 15 июля, что было крайним сроком. Уэст – один из трех независимых кандидатов, которые оплатили сбор для участия в выборах. Двое других –пианист Джейд Симмонс и предприниматель Брок Пирс.

Отмечается, что Уэст уже упустил крайние сроки для регистрации на выборах в нескольких штатах. Остается неясным, намерен ли он зарегистрироваться на выборах в прочих штатах, и сможет ли он собрать необходимое для этого число подписей.

Ранее Intelligencer сообщил, что Канье Уэст прекратил подготовку к избирательной компании на президентских выборах в США 2020 года.

Уэст начал собирать свой штаб и обратился к специалисту по избирательным кампаниям Стиву Крамеру, работавшему с кандидатами от Демократов и Республиканцев.

По его словам, в избирательную команду Уэста наняли более 180 человек, но в конечном итоге все они были уволены.

В официальном Twitter Уэста заявления о прекращении кампании нет. В то же время, последние публикации музыканта далеки от политики.

Напомним, 4 июля Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году. В дальнейшем музыкант сделал ряд смелых заявлений о своей избирательной программе. В частности, заявил, что хочет организовать работу Белого дома по образу королевства Ваканда из фильма "Черная пантера".

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предполагается, что основными соперниками на грядущих выборах будут нынешний президент Дональд Трамп, и его оппонент от Демократов Джозеф Байден.

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