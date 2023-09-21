Зеленский во время визита в Вашингтон попытается убедить политиков усилить помощь.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи хотят добиться устойчивой поддержки в противодействии военной машине России. При этом союзники опасаются, что конфликт затянется на годы.

Издание Bloomberg пишет, что Зеленский запланировал две встречи в Вашингтоне - с Байденом и с военачальниками в Пентагоне, однако успех его поездки зависит от его утреннего визита на Капитолийский холм, где он попытается заручиться поддержкой американских политиков для выделения нового пакета вооружений от США.

Представители крайне правых, которые представляют небольшой, но решающий блок республиканского большинства в Палате представителей США, все чаще призывают Вашингтон отказаться от помощи Украине. Они утверждают, что финансовая поддержка вызывает недовольство президента России Владимира Путина, а средства лучше было бы потратить внутри страны или направить на укрепление своих позиций и обороны Тайваня.

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Чиновники Белого дома заявили, что, по их мнению, подавляющее большинство как республиканцев, так и демократов поддерживают дополнительную помощь, и надеются, что присутствие Зеленского может помочь убедить в этом оппозицию.

"По мере приближения конца года становится все труднее маневрировать на земле, и, честно говоря, будет труднее проводить воздушные операции, поскольку в декабре погода ухудшается", - процитировал президента Зеленского официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Высокопоставленный чиновник одной из европейских стран "Большой семерки" заявил, что война может продлиться еще шесть или семь лет. Эту оценку разделяют и другие союзники из-за медленном контрнаступления.

Чиновники Белого дома выразили уверенность, что обе партии все еще поддерживают выделение помощи Украине, но вопрос финансирования теперь связан с внутрипартийной борьбой в Республиканской партии. Хотя большинство республиканцев поддержали помощь Украине, группа из примерно 70 человек выступила против нее, и Маккарти может потерять голоса не более четырех республиканцев, чтобы принять любой законопроект без голосов демократов.

В его фракцию входят такие члены, как представитель Марджори Тейлор Грин от Джорджии, которая заявила, что не поддержит какой-либо закон, помогающий Украине, назвав его "красной линией".

Представитель Скотт Перри, глава консервативной фракции Freedom Caucus, заявил на этой неделе: "Я думаю, что каждый человек в этом Конгрессе — демократ, республиканец или кто-то между ними — шокирован и потрясен тем, что сделал и делает Владимир Путин".

"Тем не менее, — добавил он, — наши люди не могут позволить себе счета за газ, электричество или еду. Прежде чем отправлять пустые чеки в какую-то другую страну, нам нужно позаботиться о наших людях".

Поддержка среди сенаторов-республиканцев выше, чем в Палате представителей. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил журналистам, что с нетерпением ждет вестей от Зеленского, и подтвердил, что США должны и дальше помогать.

Среди представителей Республиканской партии в Сенате тоже есть выдающиеся личности, в том числе Рэнд Пол из Кентукки, который пообещал замедлить оказание любой помощи Украине, и Джош Хоули из Миссури, который заявил журналистам, что США, по сути, пока ничег не получили от своих инвестиций, и конца запросам на расходы не видно.

Этот вопрос также стал темой республиканских президентских праймериз, где кандидаты от бывшего президента Дональда Трампа до губернатора Флориды Рона ДеСантиса и предпринимателя Вивека Рамасвами поставили под сомнение приверженность США Украине. В то же время более воинственно настроенные республиканцы, которые оказывают давление на администрацию, чтобы она ускорила поставки оружия.

Визит Зеленского в Вашингтон - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. Укранский лидер намерен встретиться в Вашингтоне с Джо Байденом. Политики обсудят ряд важных вопросов, в том числе усиление системы ПВО Украины.

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