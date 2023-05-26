Мужчина присоединился к кортежу чиновника и проехал на закрытую территорию аэропорта Фрапорт, где и набросился на главу правительства Германии.

В Германии службе безопасности канцлера ФРГ Олафа Шольца грозит строгий выговор из-за действий неизвестного мужчины, который тайком присоединился к колонне автомобильного кортежа чиновника и вступил с ним в личный контакт, едва не "задушив". Ранее Шольц упоминал, что демонстрация силы РФ на 9 мая его не впечатлила.

Речь идет о случае, который произошел во время визита Шольца во Франкфурте-на-Майне. Там он посещал мероприятие в здании Европейского центрального банка, уточняет Bild.

На обратном пути, во время поездки Шольца в аэропорт Фрапорта в компании министра финансов Кристиана Линднера, неизвестный мужчина присоединился к колонне автомобилей канцлера.

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В сопровождении охраны и полицейских он без преград проехал на закрытую территорию аэропорта несмотря на то, что номер его машины не был для этого зарегистрирован.

Уже у самолета так получилось, что Шольц последним выходил из своего лимузина, так как говорил по телефону. После этого он традиционно захотел поблагодарить охранников за их труд и сфотографироваться вместе, но именно в этот момент на него набросился "нежеланный гость".

По данным СМИ, мужчина чистосердечно пытался обнять канцлера, прижав политика к груди. Охрана Шольца среагировала лишь после того, как чиновника уже отпустили.

Позже мужчина пояснил, что якобы случайно присоединился к колонне Шольца, перепутав процессию со свадьбой. Сообщается, что Шольц спокойно воспринял ситуацию и не придал событию особого значения. Однако по данным Bild, этот случай не останется без последствий для охраны.

Шольц заявил, что намерен попытаться поговорить с Путиным

Напомним, что во время интервью изданию Kölner Stadt-Anzeiger Шольц не исключил возможности, что в будущем снова попытается провести переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в последний раз он и Путин общались по телефону "некоторое время назад". Еще один разговор может произойти в нужное для этого время, заявил канцлер ФРГ.

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