Министром иностранных дел Великобритании стал экс-премьер Дэвид Кэмерон, который ушел в отставку после того, как британцы проголосовали за выход из Европейского союза. Уже писали, что он европоцентричен, что он может пойти по пути отмены Brexit (выхода Великобритании из ЕС, - УНИАН). Но на самом деле пока вопрос внутренних перестановок в Кабинете министров - это вопрос внутренних проблем партии.

Сейчас консервативная партия Великобритании переживает достаточно большой кризис. Они, если посмотреть на абсолютные показатели, не решили ни один из тех вопросов, с которым правительство Риши Сунака приходило к власти. Речь и о подорожании недвижимости и подорожании арендной платы, это и вопрос неконтролируемой инфляции, вопрос инфраструктуры, вопрос стабилизации цен на рынке потребительских товаров... То есть, помимо внешней политики, которая очень важна, и в отношении которой к правительству Сунака почти претензий не было, есть много важных внутренних тем.

"Британцы, в общей массе, поддерживают то, что делает Сунак. Проблемы в его внутренней политике. И проблемы огромны"

Простыми словами, в плане поддержки Украины, позиции относительно Израиля, сотрудничества с американцами и европейцами, британцы, в общей массе, поддерживают то, что делает Сунак. Проблемы в его внутренней политике. И проблемы огромны.

Поэтому перетасовка в Кабмине, в первую очередь, касается того, что Сунаку нужны профессионалы, которые бы занимались внутренними вопросами.

"Кэмерон, конечно, профессионал. Думаю, скорее, поддержит его. Но это не очень хороший показатель для самой партии"

Кэмерон, конечно, профессионал. Думаю, скорее, поддержит его. Но это не очень хороший показатель для самой партии, поскольку он свидетельствует о том, что у них нет молодых кадров, новых министерских кадров.

Например, младшие министры или заместители министров не заинтересованы в продвижении по службе. Они не заинтересованы в том, чтобы оставаться в этой системе. Они видят, что консерваторы следующие выборы точно проиграют. Они не хотят себе такой проблемы в политической карьере, но хотят остаться во власти, поэтому не рискуют сейчас работать в правительстве Сунака. Именно поэтому ему приходится затягивать ветеранов Консервативной партии для того, чтобы они могли тянуть эту ношу.

Конечно, к профессионализму Кэмерона вопросов не будет. Но хороший ли это сигнал для самой партии? Ведь это назначение свидетельствует, что в партии уже нет скамейки запасных…

Как будет вести себя Кэмерон? Максимально профессионально. Внешнеполитический курс Британии при новом министре будет плюс-минус таким же.

"Как будет вести себя Кэмерон? Максимально профессионально. Внешнеполитический курс Британии при новом министре будет плюс-минус таким же"

Если вспомнить Кэмерона в 2014 году, когда он был на посту премьер-министра, он абсолютно четко выступал за Украину, осуждал российскую агрессию, его правительство брало курс на сильный санкционный режим. Кроме того, он поддерживал действия Бориса Джонсона и Лиз Трасс и Риши Сунака. Он и публично является проукраинским и понимает общую логику событий. У него нет упреков, что "не все так однозначно" и надо говорить с РФ. Он понимает, что, с точки зрения национальных интересов, нужно сдерживать Россию и Китай.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"