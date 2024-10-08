Москва и Тегеран поручают "грязную работу" криминалитету, говорит глава ведомства.

Российская военная разведка имеет задачу создать хаос на британских и европейских улицах, заявил генеральный директор Mи-5 Кен МакКаллум.

По словам главы британской контрразведки, приспешники кремлевского правителя Путина пытаются наносить удары в других местах мира, надеясь ослабить решимость Запада в отношении Украины. Его слова цитирует The Telegraph.

В то же время МакКаллум отметил, что высылка сотен российских дипломатов из Европы серьезно ударила по способности спецслужб РФ вредить на Западе. Поэтому Россия и Иран все чаще поручают "грязную работу" криминалитету. В частности, российская военная разведка активно вербует преступников:

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"ГРУ, в частности, выполняет постоянную миссию, направленную на создание хаоса на британских и европейских улицах. Мы видели поджоги, саботаж и тому подобное. Опасные действия, совершаемые с растущим безрассудством".

Также гендиректор Ми-5 отметил значительный рост количества несовершеннолетних, находящихся под следствием в связи с причастностью к терроризму. Он говорит, что крайне правый терроризм в значительной степени ориентирован на молодежь.

Российские шпионы в других странах

Летом СМИ выяснили, что британским военным раздали инструкции по безопасности, в которых говорится о возможной работе российских шпионов. В частности, бойцов предупредили, что за военными базами могут следить.

Также ранее сообщалось, что Европа готовится к возможным российским диверсиям на энергетических объектах Норвегии.

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