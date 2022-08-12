Компания Tchibo заявила об уходе с российского рынка.

Один из крупнейших мировых производителей кофе космпания Tchibo заявила об уходе с российского рынка.

Соответствующее решение было опубликовано на сайте компании.

Как сообщается, Tchibo продала свою дочернюю компанию в России и, таким образом, прекратила свою деятельность в РФ. Сразу после начала войны поставки кофе были прекращены. Также прекращена обжарка кофе у контрактного производителя в России, все маркетинговые мероприятия и онлайн-присутствие.

"Мы ошеломлены и потрясены войной против Украины и вызванной ею трагедией", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Tchibo - немецкая компания, известная благодаря производству одноимённого растворимого кофе, а также фирменной одежды, бытовой техники и предметов домашнего быта. Также занимается туристической и страховой деятельностью. Tchibo также владеет сетью кофейных магазинов и ресторанов (более тысячи заведений в Германии).

Кофе марки "Tchibo" продаётся во многих странах мира, кроме Германии: США, Великобритания, Казахстан, Украина, Польша, Венгрия, Турция, Румыния, Израиль и Иордания.

Как сообщал УНИАН, ранее французская компания Michelin, которая является всемирно известным производителем шин, объявила о намерении до конца года передать свой бизнес в России местному управлению.

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