В Мадриде водитель скорой помощи перерезал горло медбрату.
Читайте такжеАвстрия временно заблокировала применение одной из партий вакцины AstraZenecaОб этом сообщает RTVE.
Медбрат дежурил в отделении неотложной помощи больницы принца Астурийского.
Водитель скорой помощи, который в этот день находился в отпуске, напал на него с ножом и перерезал ему горло.
Медики пытались помочь пострадавшему, но было уже поздно. Известно, что нападавший был знаком с медбратом. Его задержала полиция.
Местные СМИ сообщают, что убийство могло произойти из-за ревности - водитель решил, что его невеста изменяет ему с медбратом.
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