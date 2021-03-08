Убийство могло произойти из-за ревности - водитель решил, что его невеста изменяет ему с медбратом.

В Мадриде водитель скорой помощи перерезал горло медбрату.

Читайте такжеАвстрия временно заблокировала применение одной из партий вакцины AstraZenecaОб этом сообщает RTVE.

Медбрат дежурил в отделении неотложной помощи больницы принца Астурийского.

Водитель скорой помощи, который в этот день находился в отпуске, напал на него с ножом и перерезал ему горло.

Медики пытались помочь пострадавшему, но было уже поздно. Известно, что нападавший был знаком с медбратом. Его задержала полиция.

Местные СМИ сообщают, что убийство могло произойти из-за ревности - водитель решил, что его невеста изменяет ему с медбратом.

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Автор: Людмила Жерновская