Новость об испытаниях вместе с тесной ядерной кооперацией Ирана и России создает напряжение для всего мира, отметил эксперт.

На днях Иран провел успешные испытания новой ракеты-носителя Qaem-100, которую, как предполагают в США, смогут использовать для запуска ядерных боеголовок.

Как отметил в колонке на НВ эксперт Украинского института будущего Анатолий Амелин, именно эта новость вместе с тесной ядерной кооперацией Ирана и России создает напряжение для всего мира.

"На самом деле у Ирана уже сегодня достаточно обогащенного урана для изготовления ядерного оружия. Но это будет пока одна боеголовка, что недостаточно для ведения войны. Вот здесь и есть высокая вероятность того, что Россия помогает Ирану "ворваться" в ядерный клуб с набором козырей", – отметил эксперт.

Как заявил Амелин ссылаясь на данные американской разведки, РФ вероятно поставляет Ирану ядерное топливо и ядерные технологии в обмен на баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, которыми россияне, скорее всего, попробуют окончательно разрушить энергетическую инфраструктуру Украины.

Стоит отметить, что после испытаний ракеты в Иране 5 ноября Государственный департамент США заявил, что они противоречат резолюции 2231 Совета безопасности ООН. Данная резолюция призывает Иран отказаться от производства баллистических ракет.

Новая иранская ракета-носитель Qaem-100: что известно

Ракета-носитель Qaem-100 – малогабаритная орбитальная ракета-носитель одноразового использования. Способна выводить на орбиту высотой 500 километров спутники массой до 80 килограммов.

Якобы в будущем с помощью такой ракеты на орбиту выведут спутник Nahid, изготовленный по заказу министерства информационных и коммуникационных технологий Ирана.