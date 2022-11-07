Россияне еще с 1980-х годов хотели создать оперативно-тактическую ракету именно с комбинированным наведением, чтобы в случае чего точнее бить по объектам НАТО.

Россияне заинтересованы в технологиях комбинированного управления и готовы начать воровать их у Ирана, как только получат баллистические ракеты.

Как рассказал в Facebook военный аналитик Defense Express Иван Киричевский, сейчас на российских "Искандерах" и "Калибрах" используется инерционная система наведения: "Это когда, проще говоря, ракета наводится по конкретным координатам, и по ним собственно и лупят. Преимущество: отстрелялся и покинул позицию, не дожидаясь ответного удара".

"Россияне также использовали ракеты Х-22, на которых может использоваться два способа наведения: или инерционной ГСН по координатам, или радиолокационной головкой самонаведения", - отметил он.

Видео дня

РФ на самом деле еще с 1980-х годов хотела создать оперативно-тактическую ракету именно с комбинированным наведением, чтобы в случае чего точнее бить по объектам НАТО, пояснил Киричевский: "Потому что уже тогда кремлевские "стратеги" с очередным витком "ядерного шантажа" провалились".

"Комбинированное наведение должна была получить в частности модификация советского ОТРК "Ока", по сути "отца" российского "Искандера". Но к счастью всего цивилизованного мира, в рамках соглашения РСМД (о сокращении ракет малой и средней дальности), СССР еще в конце 1980-х годов порезал на лом все 400 ракет и 200 пусковых установок комплекса "Ока", и ракету с комбинированным наведением делать никто не стал", - написал аналитик.

Когда же русские "перерождали" советский комплекс "Ока" в "Искандер", то на баллистической ракете так и оставили инерционную систему наведения.

"Вполне возможно, что россияне действительно получают удовольствие от того, как их "высокоточные" ракеты наносят нам жертвы и разрушения. Но при этом сами россияне страдают от того, что их "высокоточные" ракеты попадают "куда надо" далеко не с первого раза, или же вообще не "попадают куда надо", - добавил Киричевский.

Эксперт отметил, что российский ОПК сможет решить эту задачу только одним путем – украсть технологии у новоявленных "иранских партнеров": "После того, как баллистические ракеты из Ирана будут доставлены непосредственно на территорию РФ".

Иран согласился передать России баллистические ракеты

О соглашении двух режимов узнало агентство "Reuters". По словам дипломатов, россияне просили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в том числе семейства ракет Fateh и Zolfaghar. Эти баллистические ракеты малой дальности могут поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км соответственно.

Тегеран ответил согласием. В ответ на снабжение оружием, как писал CNN, Россия согласилась продавать режиму ядерные материалы для изготовления ядерного топлива.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия планирует разместить ракеты на север от Украины. Против этих ракет у Украины мало защиты, признался он. По состоянию на 4 ноября у украинской разведки не было данных о том, дошли ли ракеты до России.

С июля 2022 года Тегеран поставляет России ударные дроны-камикадзе, которыми оккупанты бьют по критической инфраструктуре Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: