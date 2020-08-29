На прошлой неделе состоялась встреча президента США Дональда Трампа и премьера Ирака Мустафы аль-Казыми. Трамп тогда заявил, что США ждут того дня, когда им не придется держать армию в Ираке.

США в ближайшие два–три месяца сократят военный контингент в Ираке примерно на треть - до 3,5 тыс. человек.

Читайте такжеГермания выведет из Ирака часть своих войск из-за коронавирусаОб этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой американских чиновников, передает kommersant. Отмечается, что президент Дональд Трамп планирует отчитаться о сокращении войск, как о прекращении «бесконечных войн». Представители Пентагона отказались комментировать эту информацию.

На прошлой неделе состоялась встреча президента США Дональда Трампа и премьера Ирака Мустафы аль-Казыми. Трамп тогда заявил, что США ждут того дня, когда им не придется держать армию в Ираке.

В настоящее время в Ираке по официальным данным находится около 5,2 тыс. американских солдат. Тысячи иностранных военнослужащих, в том числе из Великобритании, Франции и Канады, покинули Ирак весной этого года после связанной с коронавирусом остановки программ по обучению иракской армии. США также вывели около 800 своих военных с небольших баз в Ираке, однако назвали это всего лишь передислокацией.

Ситуация в Ираке:

В июне Ирак и США начали диалог по вопросу дальнейшего присутствия в Ираке американских и других иностранных военных, за чей вывод еще в январе проголосовал иракский парламент.

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Автор: УНИАН