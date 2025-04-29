Он отметил, что Берлин будет стоять на стороне Украины, и планирует донести эту позицию до Трампа и Путина.

Будущий глава МИД Германии в правительстве Фридриха Мерца Иоганн Вадефуль отметил, что на посту будет продолжать политику, направленную на поддержку Украины. В интервью DW он пообещал, что Берлин попытается донести это до главы Кремля Владимира Путина.

"Я думаю, всем, особенно Владимиру Путину, должно быть понятно: мы будем стоять на стороне Украины. Мы будем поддерживать Украину и предлагать ей возможность быть на равных с Россией", - заявил Вадефуль.

Он также добавил, что Германия намерена наладить диалог с администрацией Трампа и донести свою позицию относительно поддержки Киева в войне. По словам Вадефуля, Берлин хочет "дать понять администрации Трампа, что в их интересах иметь очень сильную Украину в составе европейского сообщества".

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Он подчеркнул, что главной его задачей на посту главы МИД будет "сделать Европу сильнее", а также наладить "трансатлантические отношения с США, которые сейчас вызывают серьезную обеспокоенность у всех европейцев".

Он также подтвердил приверженность Германии принципам НАТО, добавив, что странам Европы необходимо увеличить свои оборонные бюджеты.

"Германия займет лидирующую позицию и в этой области. Однако мы также хотим услышать от Вашингтона, что там ценят наши усилия и придерживаются наших общих целей", - добавил политик.

Мерц объявил состав будущего правительства Германии

Министром иностранных дел станет Иоганн Вадефуль, который "является преданным европейцем" и "твердо поддерживает помощь Украине в ее защите от вторжения России".

Отмечается, что 62-летний Вадефуль - подполковник запаса, депутат Бундестага с 17-летним стажем, где он был заместителем председателя фракции ХДС/ХСС.

После начала войны Вадефуль стал выступать с жесткой критикой России и поддерживать Украину, хотя ранее поддерживал строительство "Северного потока - 2". В 2023 году в интервью он высказался за то, чтобы Берлин разрешил Украине наносить удары немецким оружием по территории России.

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