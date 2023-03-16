Правительство Ливии не контролирует большую часть страны. Кто и куда подевал уран из хранилища в Сахаре, неизвестно.

В Ливии пропало около 2,5 тонн концентрированного урана, который хранился на специальной площадке в пустыне. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет The Washington Post.

Речь идет о 10 бочках, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в виде концентрата урановой руды. Об их пропаже стало известно во вторник.

"МАГАТЭ будет проводить дальнейшие мероприятия для выяснения обстоятельств изъятия ядерного материала и его текущего местонахождения", – заявил Гросси.

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Откуда именно пропал уран, в МАГАТЭ отказались сообщить. Известно, что уран пропал из "ранее объявленного места", которое сейчас не находится под контролем правительства Ливии.

The Washington Post полагает, что вероятно речь идет о площадке Сабха, которая расположена в 660 километрах к юго-востоку от ливийской столицы города Триполи – в неконтролируемом никем районе Сахары. Во времена диктатуры Муаммара Каддафи там хранились тысячи бочек "желтого урана", который тогдашние власти надеялись использовать в своей ядерной программе.

Издание отмечает, что пропавший уран нельзя сразу же использовать для производства электроэнергии или создания ядерной бомбы, но это всё равно – ценное сырье, которое можно превратить в 16-17 кг оружейного урана.

Известно, что ранее ливийским ураном интересовались власти Ирана.

Ситуация в Ливии

С 2011 года, когда Ливию захлестнула "Арабская весна", в стране не прекращается гражданская война при активном вмешательстве соседних стран, Турции, монархий Персидского залива и России. Ограничено в ситуацию также вмешиваются Франция, Италия и другие европейские страны.

Прошлым летом России пришлось вывести из Ливии значительную часть своих наемников, чтобы задействовать их в войне против Украины. Однако свое присутствие в виде ЧВК Кремль там сохраняет.

На этом фоне европейские страны пытаются наладить торговлю с фактическими властями Ливии, которая обладает солидными запасами нефти и газа. Это стало особенно актуально на фоне нефтегазовых санкций ЕС против России.

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