Это за сегодня уже третье сообщение о смерти начальников силовых структур.

В Казахстане очередная смерть в рядах высокопоставленных силовиков.

Как сообщил Информационно-аналитический портал ORDA Kazakhstan, сотрудник полиции умер сегодня в результате случившегося сегодня инфаркта.

"Скончался замначальника УП Турскибского района Танат Назанов, сообщили в ДП Алматы. Он умер от инфаркта на рабочем месте в 11:00 часов 10.01.2022 года", - сообщается в Telegram ORDA Kazakhstan.

Как сообщал УНИАН, также сегодня в Казахстане обнаружили мертвыми двух высокопоставленных силовиков. Так, во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева, и по данным местных изданий, у него травмы, характерные для падения с высоты. Также сообщалось о том, что начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством. После беспорядков в его отношении было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал.

Читайте такжеСобытия в Казахстане изменят цены на электроэнергию и газ в Украине – прогнозСправка УНИАН. В Казахстане со 2 января проходили акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в наведении порядка" у Организации договора о коллективной безопасности (ОДБК). Миссия ОДКБ, в состав которой вошли военные контингента РФ и союзников, прибыла в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.

Сегодня Токаев заявил, что конституционный порядок в Казахстане восстановлен, однако "в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях".

На сегодняшний день в Казахстане продолжают находится силы ОДКБ.

8 января КНБ Казахстана сообщил, что по подозрению в госизмене задержали экс-председателя Комитета нацбезопасности Карима Масимова.

Также СМИ со ссылкой на сайт президента Казахстана сообщенили об увольнении заместителей главы КНБ Марата Осипова и Даулета Ергожина. В кратком сообщении не приводится никаких причин для увольнения.

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