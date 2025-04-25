В последние дни мир наблюдает, как обостряется давний конфликт между Индией и Пакистаном.

Противостояние между этими странами ведет отсчет от 1947 года, когда Британская Индия была разделена на две части. Это разделение происходило по религиозному признаку, то есть Пакистан - это территория с преимущественно мусульманским населением, а в Индии оно преимущественно индуистское (и в то же время это третья по численности мусульман страна в мире). И в том же году началась первая индо-пакистанская война (открытое противостояние из-за принадлежности княжества Кашмир), которая завершилась в 1949 году перемирием. По сути, это привело к разделению Кашмира на две части. А позже присоединился еще и Китай - третья страна, которая оккупирует часть Кашмира.

В общем, с тех пор отношения между Индией и Пакистаном напряженные. Речь о войнах в 1965 и 1971 годах, а также так называемый Каргильский конфликт в 1999 году, который некоторые считают четвертой индо-пакистанской войной.

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Таким образом, формально, между Индией и Пакистаном десятки лет действовало перемирие, но напряжение никогда не спадало...

На этот раз "камнем преткновения" стал спор о воде. Реки, которые берут свое начало в Кашмире, в свое время были поровну распределены между Индией и Пакистаном. Сейчас Индия заявляет, что это распределение произошло нечестно, ведь, мол, реки, которые ей достались, имеют гораздо меньше воды - 20% против 80%, которые есть в распоряжении Пакистана.

Стоит ли бояться, что локальный конфликт перерастет в глобальный? Как показывает практика предыдущих обострений (после 1971 года), если между Индией и Пакистаном будут какие-то вооруженные столкновения, даже их серия, то конфликт между ними будет продолжаться в дальнейшем, но вряд ли это перерастет в полномасштабную, глобальную индо-пакистанскую войну. Тем более, в ядерную.

Хотя обе страны обладают ядерным оружием, не забывайте, что оно существует для сдерживания, а не для применения (ведь это привело бы к катастрофическим последствиям для этих двух стран). Кроме того, стоит помнить о том, какие еще страны могут быть вовлечены.

Так, ранее в индо-пакистанском противостоянии Пакистан, традиционно, поддерживали Китай и США. В свою очередь, Советский Союз поддерживал Индию. Сейчас ситуация выглядит следующим образом: у Индии с Китаем - территориальный конфликт, ведь Пекин выдвигает Нью-Дели территориальные претензии. Поэтому в этих условиях, хотя обе страны являются членами международной организации БРИКС, КНР для Индии является угрозой. В то же время Россия, на которую раньше можно было бы полагаться, сейчас балансирует между Индией и Пакистаном, пытаясь иметь с ними обеими хорошие отношения. Поэтому Индии крайне необходима поддержка США.

Что касается Украины, мы заинтересованы сохранять хорошие отношения с обеими странами, а не выяснять, кто прав, а кто нет, и становиться на чью-то сторону.

Поэтому должны занимать четкую позицию: мы - за мирные переговоры. Если брать во внимание ситуацию с Кашмиром, то, в значительной степени, это этно-территориальный конфликт. Поэтому нам, исходя из того, что мы имеем такой конфликт с Россией, не целесообразно вмешиваться в этот спор.

Алексей Гарань, профессор сравнительной политологии Киево-Могилянской академии