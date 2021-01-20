Джо Байден занимается политикой 51 год.

В среду 20 января в США состоится инаугурация Джо Байдена. Он станет 46 президентом Штатов. На выборах президента осенью Байден обошел своего главного конкурента - Дональда Трампа. Новоизбранный президент уже 51 год занимается политикой: он успел побывать сенатором штата Дэлавер и вице-президентом США при Бараке Обаме.

Подробнее о биографии и карьерном пути Байдена вы можете узнать в нашей статье. Вспомним о самых интересных встречах в политической карьере Джо Байдена и ярких цитатах американского политика.

Джо Байден - необычные факты из карьеры

В 1973 году в возрасте 31 года Байден впервые отправился в заграничную командировку. Сначала он познакомился с премьером пропаганды в Египте, затем встретился с премьер-министром Израиля Голдой Меир. По воспоминания Байдена, Голда курила перед ним сигареты и рассказывала о Шестидневной войне. Когда Меир сказала Байдену, что у Израиля есть секретное оружие, она произнесла: "Вы понимаете, нам, евреям, некуда больше идти".

В восьмидесятых годах Байден часто встречался с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Они оба в то время представляли консервативные партии в своих странах.

В 1977 году Байден высказывался за санкции против Южной Африки из-за политики апартеида. Он прилетел в стране и пытался встретиться с заключенным в тюрьме Нельсоном Манделой - борцом за права чернокожих. Байдену отказали во встрече. В ЮАР он пытался пройти с чернокожими коллегами в комнату, но его просили пройти одного через "белые двери". В 1994 году Мандела вышел из тюрьмы и стал президентом ЮАР. Он приехал в США и встретился с Байденом, поблагодарив его за борьбу с апартеидом.

В 1979 Джо встретился с Анваром Садатом - президентом Египта и лауреатом Нобелевской премии мира. Их встреча произошла в Вашингтоне на церемонии подписания мирного договора между Израилем и Египтом.

Также в 1979 году Байден возглавил делегацию в Советский Союз по просьбе 39-го президента США Джимми Картера. Его задачей было убедить советское правительство в важности договора об ограничении стратегических вооружений. В результате у США не получилось ратифицировать этот договор и СССР ввел войска в Афганистан.

В 2011 году Байден вспоминал свою поездку: "Я привез группу сенаторов договориться по ограничению стратегических вооружений. Брежнев был очень болен и сразу ушел. А председатель Совмина СССР Алексей Косыгин тогда сказал нам: «Мы вам не доверяем, а вы нам. И у всех на то веские причины»".

В 1988 году Байден вновь вернулся в СССР. Там он встретился с Андреем Громыко, который на тот момент был председателем Президиума Верховного Совета СССР, а до этого - министром иностранных дел. Джо представлял Америку, а Громыко решал вопросы ратификацию договоров. На встречу Байден взял с собой своего 18-летнего сына Хантера, что было необычно для тех времен. Он сказал: "Вы не против, если мой сын посидит и послушает? Молодой человек интересуется дипломатией и международными отношениями". В 2009 году Байден встречался с Горбачевым.

За все свое время в политике Байден встречался с тремя Папами. В 1980 со своей женой в Ватикане он познакомился с Папой Римским Иоанном Павлом II. В 2011 году он встречался с Папой Римским Бенедиктом XVI, а в 2013 году познакомился с Папой Римским Франциском.

В Украине Байден был дважды в 2014 году и один раз в 2015. Он общался с Виктором Януковичем, Петром Порошенко, Александром Турчиновым. С Януковичем он неоднократно общался по телефону, призывая его не применять насилие против участников Евромайдана и мирно уйти.

Цитаты Джо Байдена

"Меня не интересует, какая у вас культура. Бесчеловечность остается бесчеловечностью, а предрассудки — предрассудками."

"Американская история - это история о медленном, но неизбежном расширении возможностей."

"Мы можем быть оппонентами, но мы не враги. Мы - американцы."

"Россия сегодня оккупировала независимую украинскую территорию. США говорят, что никогда-никогда-никогда не признают попытки России оккупировать Крым. Нет оправдания таким действиям."

Про Трампа - "Под руководством этого президента мы стали слабее, хилее, беднее, более разделенными и более склонными к насилию."

Во время дебатов с Трампом: "Мужик, ты когда-нибудь заткнешься? Ты худший президент в истории Америки".

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Автор: Екатерина Пулатова