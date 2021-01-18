Центр Вашингтона заблокировали военные.

В Вашингтоне проходит подготовка к инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Она состоится при необычных условиях: из-за коронавируса и недавнего штурма Капитолия пришлось отменить большинство массовых мероприятий. Все средместье столицы перекрыли.

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Также в Вашингтоне ужесточили правила безопасности: в городе закрывают 10 станций метро, парки и места отдыха. В центре столицы создают контрольно-пропускные пункты. Дороги к Капитолию загородили бетонными блоками и металлическими ограждениями. На въезде в Вашингтон висят надписи и призывом воздержаться от поездок в столицу.

Избрание Байдена президентом США

7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.

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Автор: Олег Давыгора