Настоящий Кузьминов похоронен в безымянной могиле на юге Испании, утверждают журналисты.

Российский пилот Максим Кузьминов сбежал на территорию Украины на военном вертолете. Впоследствии его нашли мертвым в Испании. Спустя долгие месяцы после убийства CBS узнало детали об этом преступлении.

Майкл Вайс, американский редактор The Insider сообщил, что боеприпасы, использованные во время убийства, были российского производства.

"Это ведет нас обратно в Москву, и они хотят, чтобы вы это знали. Они хотят сказать: "Вы не можете доказать, что это мы, но, согласитесь, вы знаете, что это мы", - сказал Вайс.

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Дело о смерти Кузьминова теперь ведет испанская гражданская гвардия. Введен строгий информационный режим, и ни один из местных или федеральных испанских чиновников не дал комментариев журналистам.

Хотя власти публично не разглашали деталей, было сделано одно предупреждение: если будет доказано, что за убийством стоит Россия, Испания решительно отреагирует. Но на данный момент официальная позиция Испании остается нейтральной.

Вайс предполагает, что Испания сдерживает публичные заявления, чтобы избежать паники. "Если вы турист, хотели бы вы провести отпуск в Аликанте, зная, что можете стать случайной жертвой, связанной с российскими преступлениями?" - спрашивает Вайс.

Источник, знакомый со следствием, предоставил фотографии лиц, которые являются "предметом интереса" и находились в Испании во время убийства Кузьминова. Один из них - бывший офицер КГБ, другой - его родственник, полковник российской милиции. Это усиливает подозрения о причастности российских властей.

Вайс уверен, что к убийству причастны российские спецслужбы. "Не думаю, что кто-то, особенно украинцы или россияне, сомневаются, что его ликвидировала Москва", - сказал он.

Интересно, что Кузьминов "вернулся" через пять месяцев после убийства - в соцсетях появились фото человека, похожего на него, на авиашоу. Однако, по данным издания, это, вероятно, был украинский разведчик, который использовал маску, которая делала его очень похожим на Кузьминова. Целью этой дезинформации было заставить россиян думать, что Кузьминов пережил покушение и продолжает работать на Украину, что могло бы подбодрить других потенциальных перебежчиков.

"Настоящий Кузьминов, по словам источников, похоронен в безымянной могиле на юге Испании", - подытожило издание.

Убийство Кузьминова - последние новости

В конце февраля стало известно, что в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года перегнал в украинское государство вертолет Ми-8 армии РФ.

СМИ узнали от источников, что он решил переехать на испанскую территорию, вместо того, чтобы остаться в Украине. По сведениям журналистов, Кузьминов пригласил к себе свою бывшую, а затем его нашли застреленным.

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