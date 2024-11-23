"Старый, но не бесполезный", - говорит персонаж Шварценегера в фильме "Терминатор: Генезис", заряжая дробовик.

Эта фраза должна была бы стать неофициальным слоганом прощального периода Джо Байдена у власти в США. Его и раньше сравнивали с терминатором оппоненты из-за специфической манеры походки, но впервые это сравнение становится комплиментом. Ведь в последние две недели он стал более решительным, чем был до этого все все четыре года президентства вместе взятые.

По американской традиции чиновника, на место которого уже назначен другой, но который досиживает свои полномочия последние дни, называют "хромой уткой". Но Джо Байден, сбросивший с себя предвыборный образ "миротворца-деэскалатора" и вспомнивший смутные молодые годы времен Холодной войны, стал внезапно настоящим "хромым ястребом" - решительным и непредсказуемым. Который хоть и завершает свой срок через два месяца, однако уверенно "хромает" через "красные линии", им же ранее и установленные.

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Вот лишь то, что является наиболее мощным, и чего администрация демократов никак не могла сделать, как бы ее раньше ни уговаривали:

разрешение бить "толстыми" западными ракетами по территории РФ;

разрешение на использование американской спутниковой системы британцам и французам для запуска Storm Shadow/SCALP-EG по территории РФ;

разрешение на пребывание и работу американского военного персонала на территории Украины;

разрешение на поставку противопехотных мин;

санкции против "Газпромбанка" и еще 54-х российских банков.

А есть еще поставки на миллиарды долларов снарядов и ракет, БМП и другой техники, а также поставка тысяч модулей автонаведения дронов Skynode для украинских производителей (модуль позволяет не только обходить РЭБ, но и делать перехват других дронов в воздухе) и т. д.

Перечислять можно долго, но Топ-5 пересеченных "красных линий" достаточно, чтобы показать, насколько может отличаться американский президент во время предвыборной кампании и сразу после нее.

Это, кстати, и Дональда Трампа будет касаться, хотя сейчас не о нем.

Первые два пункта об американских ATACMS для Брянщины и англо-британских Storm Shadow/SCALP-EG для штаба северокорейцев на Курщине, которым нужно наведение именно американскими системами, не писал уже разве что ленивый. Однако это наиболее мощная и сложная "красная линия", которая вела к той самой эскалации, которой так боялись на Западе.

То, что нам такое "добро" дали, сигнализирует, что в действующей администрации США просчитали все риски и преимущества. Ведь "ответ" Кремля в виде пуска МБР с "холостым" зарядом (не ядерным) не был неожиданностью ни для кого. А то, что первые ракеты полетели на территорию РФ уже через сутки после первых инсайдов, свидетельствует, что это все было подготовлено заранее - еще до выборов! - а не является "актом отчаяния" для администрации Байдена. То есть, мы наблюдаем некий "План Б" от демократов.

Разрешение на пребывание американского и вообще натовского персонала на территории Украины тоже важно - не количеством этих специалистов, а своим прецедентом. Причем на фоне других пересеченных "линий" это вообще прошло почти незаметно для всех. Но это решение, возможно, имеет гораздо больше перспектив, чем разрешение бить западными ракетами по "болотам". Потому что открывает двери для западных военных. Не сегодня и не завтра, однако теперь такая опция есть.

По противопехотным минам, которые являются вроде бы запрещенным оружием (но эти конвенции не подписывали ни Украина с США, ни РФ) все немного сложнее. Их уже ранее передавали нам в составе кассет для снарядов 155 мм. Но это было разрешение на снаряды, а не на мины. А информация о минах стала поводом для достаточно мощной ИПСО против "антигуманных" американцев. Теперь же эти споры почти никто и не вспоминает - разрешение есть непосредственно на противопехотные мины.

Представьте, что было бы, если бы мы получили это разрешение и сами мины до наступления РФ на Авдеевку? Возможно, тогда бы мы ее не потеряли, и не пошла эта полоса неудач, в которой мы находимся и сейчас. Однако лучше поздно, чем никогда. Тем более, что, вероятно, эти мины можно будет использовать и для остановки контрнаступления РФ на Курщине.

Можно констатировать, что таким образом американцы отвечают на привлечение северокорейцев со стороны Кремля. Это логично, ведь сообщения о поставках мин из США совпадают с новостями о привлечении РФ наемников из КНДР.

А вот разрешение бить ракетами по РФ - это уже ответ после новостей о поставках в РФ корейских САУ и РСЗО большой дальности.

То есть, ответы США являются симметричными со всех сторон - противопехотные мины против, собственно, корейской пехоты, а управляемые ракеты против ракетных комплексов из КНДР. Поставка же ракет к HIMARS'ам и артиллерийских снарядов является ответом на северокорейские самоходные гаубицы M1989 Koksan 170 мм.

Последняя часть - об экономических санкциях - не менее показательна для США. Ведь вся эта история с "потолком на нефть" и другие "танцы с бубнами" в качестве санкций были направлены на то, чтобы ни в коем случае не способствовать увеличению цен на нефть и не способствовать дефициту газа в ЕС. Это тоже была "красная линия". Потому что демократам под выборы высокие цены на нефть и нарушение "евроатлантического единства" были ни к чему. Но теперь можно - пусть Трамп разбирается с последствиями.

История с санкциями против "Газпромбанка" вообще крайне показательна. Ведь это последний российский банк на Западе, который официально еще работал и принимал деньги за российское топливо. Вся эта схема с сохранением российского "голубого топлива" в ЕС была "завязана" именно на этот российский банк. А теперь все - схема развалилась. И пошел "каскадный эффект" - одна за другой страны, которые покупали российское топливо, начали от него отказываться.

Наиболее показательными были заявления австрийцев и словаков. Конечно, они рапортуют о закупках "азербайджанского" газа (а Азербайджан сейчас поставляет больше газа, чем добывает и, параллельно, закупает большие объемы газа у РФ - зачем вам импортировать газ, если своего достаточно?). Но это уже другая большая история.

Однако факт прост - последние европейские потребители газа начали отказываться от российского газа, что открывает нам больше возможностей для реального прекращения транзита "голубого топлива" из РФ уже зимой.

И это не учитывая ответа от европейцев на привлечение "корейцев больного человека" со стороны Кремля, который потянет на большую статью, ведь там много дружественных к Украине стран, и от каждой мы получили что-то интересное.

Путин открыл "ящик Пандоры", на который не рассчитывал. Но следует сказать, что сделал он это от отчаяния, ведь ВС РФ уже "не вытягивают" войну самостоятельно. Северокорейские снаряды уже занимают долю до 60% в РФ, все больше становится корейских ракет (или российских ракет со старыми советскими двигателями, из-за которых их меткость приближается к показателям корейских изделий) и т. д.

О российской "пропасти", которая ожидается в 2025-м году, уже тоже было написано много, а произошло за последние недели еще больше. Достаточно сказать, что уже второй заместитель Набиулиной был уволен - именно глава Центробанка РФ и ее команда, а не российские генералы или производители, являются главным "активом" на этой войне. Потому что несмотря на все сложности и санкции именно она удержала российский платежный баланс от распада и оптимизировала средства так, чтобы продолжать войну до сих пор и не завалить экономику.

Но если даже у нее уже не получается, то... Скажем, интрига растет. А увольнение Набиулиной станет важным индикатором приближения белого пушного зверька с хищным оскалом...

Но вернемся к США. Как эти все решения меняют контексты нашей войны и мировой политики в целом? Если коротко - то меняет кардинально, ведь усиливает не только украинскую переговорную позицию, но и поднимает "планку" противостояния, которую Дональду Трампу будет крайне трудно опустить за счет интересов Украины и геополитического Запада. Ведь это будет проявлением слабости, чего так не любит "мачист" Трамп. Он просто вынужден будет теперь вести переговоры с Кремлем с позиции силы. Байден пытается не оставить преемнику шансов "отпетлять".

Байдену интересно воткнуть побольше "хвороста" в "колеса" Трампу - пусть тот разбирается. Но это не единственная цель - более решительная политика - это также признание провальной политики "мироудачивости", которую демократы пропагандировали еще со времен Обамы. Оппозиция всегда должна делать противоположное действиям власти. Если Трамп предлагает "мир", то демократы просто вынуждены теперь отстаивать "сопротивление". И нынешние решения Байдена, скорее всего, являются "закладкой" на будущую политику демократов в оппозиции.

Да, демократы делают "работу над ошибками" и ищут себе новую нишу после безумного провала на выборах всех уровней. Байден же как "главный демократ" на следующие два месяца делает мощную заявку на "вооруженную демократию" как новый тренд.

"Охота" на северокорейцев западными ракетами становится главной темой, которую новая администрация не сможет "спустить на тормозах", ведь Трамп сам специально выбирает "китаеведов" себе в госаппарат. Санкции против Китая - "патрона" КНДР и РФ - также будут, вероятно, топ-темой при Трампе.

А что дальше? Пересекать новые "красные линии", конечно. Если в военном смысле нам, формально, разрешено уже почти все, кроме разве что ударов западным оружием по Москве, то с экономикой все сложнее. И по нефти, и по газу еще можно многое сделать. Тем более, что Трамп и его нефтегазовое лобби этого тоже очень хочет.

Тоже самое касается различного оборудования, станков с ЧПУ и самих ЧПУ - чипов, которые до сих пор идут в РФ из западных и прозападных стран. Тот же гражданский флот РФ крайне зависит от южнокорейских корабелов, потому что сама РФ почти потеряла возможности к производству корабельных двигателей.

По авиации - зависимость РФ от западных производителей еще больше, и уже треть всего флота российских самолетов Airbus "на приколе". А еще есть крайне важный вопрос нитроцеллюлозы (хлопка) и других составляющих взрывчатки, которыми РФ не способна себя обеспечить.

Настоящие экономические санкции - это просто "непаханое поле" для решительного американского президента. И есть такая вероятность, что "хромой ястреб" Байден за следующие месяцы здесь тоже себя еще проявит, как и в вопросах поставок "гостинцев" для ВСУ. И, главное, со всем этим вынужден будет как-то работать Трамп в будущем. Ведь по большинству из указанных вопросов уже пройдена "точка невозврата" в отношениях с РФ и даже самые неистовые "москволюбы" из окружения новоизбранного президента США уже ничего не смогут сделать.

Это для нас хорошие новости в сложное время. Будем надеяться, что этим ожиданиям ничто не помешает, а общий политический фон, который все больше становится проукраинским в ЕС (выборы в ФРГ, потеря большинства у Фицо и др.), тоже создаст "точку невозврата", которая не позволит ключевым партнерам бросить Украину на произвол судьбы перед раненым, но все еще крайне опасным бешеным "зверем".