Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис приняла решение относительно кандидата в вице-президенты. Четыре человека, близких к процессу, рассказали CNN, что речь идет о губернаторе Миннесоты Тиме Уолзе.
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Речь идет о губернаторе Миннесоты.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис приняла решение относительно кандидата в вице-президенты. Четыре человека, близких к процессу, рассказали CNN, что речь идет о губернаторе Миннесоты Тиме Уолзе.
Новость дополняется...