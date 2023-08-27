Среди "вагнеровцев" нет прямо таки медийных публичных персон, отметил эксперт.

Очередной поход членов частной военной компании "Вагнер" на Москву является маловероятным.

В ЧВК "Вагнер" сейчас особо нет лидеров в глобальном смысле, рассказал в воскресенье, 27 августа, военный эксперт Ян Матвеев во время эфира на канале "FreeДом". "Я думаю, что очередной марш на Москву маловероятен. В том числе потому, что среди всех остальных так называемых командиров… нет прямо таки медийных публичных персон", - заявил он.

По его мнению, уничтоженный главарь "Вагнера" Евгений Пригожин управлял ЧВК так, чтобы в ней не выделялись какие-то "чересчур авторитетных людей, которые могли бы выйти хотя бы на уровень ниже него самого".

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В конце июня "вагнеровцы" обвинили подконтрольных Минобороны РФ военных в обстреле их лагеря. Кроме того, Евгений Пригожин утверждал, что из-за российского военного руководства уничтожено много оккупантов.

Члены ЧВК начали мятеж, захватили много военных объктов и даже ликвидировали редкий российский военных самолет и уничтожили минимум десять офицеров РФ. Наемники колоннами двигались на Москву. Российский диктатор Владимир Путина назвал действия "Вагнера" предательством. Бунт закончился "договорняком" - "вагнеровцам" якобы предоставили гарантии безопасности и отправили участников мятежа в Беларусь.

Вечером 23 августа стало известно, что возле российского города Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Пригожин. Позже появилась информация, что главарь "Вагнера" ликвидирован.

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