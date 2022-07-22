По предварительным данным, церемония подписания соглашения состоится сегодня.

Госдепартамент США позитивно оценил достигнутую при посредничестве ООН договоренность о возобновлении экспорта украинского зерна из черноморских портов.

Переговоры прошли в Стамбуле, в них участвовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, представители Украины, России и Турции. По предварительным данным, церемония подписания соглашения состоится сегодня, сообщает Голос Америки.

"Для начала, мы никогда не должны были оказаться в этой ситуации. Это было решение Российской Федерации превратить продовольствие в оружие, – заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он добавил, что наибольшее значение имеют не обещания России, а выполнение условий соглашения.

Как сообщал УНИАН, в результате российского вторжения зерновой экспорт Украины был остановлен, более 20 млн зерна остались в порту Одессы, где стоят десятки кораблей. Вторжение стало причиной возникшего дефицита зерна и роста цен, который способен привести к глобальному продовольственному кризису. Москва утверждает, что причиной кризиса стали западные санкции.

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