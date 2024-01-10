Американскому лидеру стало известно о болезни главы Пентагона только вчера.

Президент США Джо Байден узнал о том, что у его министра обороны Ллойда Остина диагностировали рак простаты, только вчера, 9 января.

Как сообщили в Белом доме через несколько минут после того, как о болезни стало известно общественности, пишет Reuters.

"Ему (Байдену - УНИАН) не сообщали до прошлого (четверга - УНИАН) дня, что секретарь Остин находится в больнице. И только сегодня утром ему сообщили, что основной причиной госпитализации стал рак простаты", - сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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В то же время стало известно, что заместитель Ллойда Остина Кэтлин Хикс также не знала деталей относительно его болезни, даже после того, как 2 января ей приказали взять на себя часть его обязанностей.

Болезнь Остина

Напомним, что 70-летний Ллойд Остин с 1 января находится в больнице Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. Пентагон скрывал это от общественности, Белого дома и Конгресса большую часть прошлой недели.

9 января Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида заявил, что министр обороны США Ллойд Остин лечится от рака простаты. Его обнаружили на ранней стадии.

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