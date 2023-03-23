Глава Чехии намекнул, что украинцам следует встать за станки оборонных заводов из-за дефицита рабочей силы.

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел, который уже в апреле 2023 года может приехать в Киев, заявил, что его страна почти исчерпала возможности помогать Украине. Сейчас есть не так много вариантов для дальнейшей поддержки ВСУ оружием.

Об этом политик заявил в интервью Süddeutsche Zeitung. По его словам, Чехия уже поддержала Киев всем возможным вооружением, которое имела в запасах. В этом контексте остались лишь определенные варианты в сфере противовоздушной обороны и боеприпасов, которые Чехия может производить на собственных заводах.

Однако даже в реализации этой помощи Петер Павел заявил, что не уверен, поскольку довольно трудно найти достаточно "рабочих рук" среди населения Чехии. Он предположил, что для этого правительство может нанимать рабочих из Украины.

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"Рабочую силу здесь трудно найти. Но есть возможности, например, в виде рабочих из Украины", - сказал он.

Политик также поддержал инициативу Берлина предоставить Украине танки Leopard 2. Он заявил, что это открыло окно возможностей для других стран и подчеркнул, что Киеву также нужны бронемашины, артиллерия, средства противовоздушной обороны и много боеприпасов.

Особенно он выделил потребность ВСУ в истребителях МиГ-29, однако намекнул, что для Чехии это вопрос лишь в долгосрочной перспективе.

"Помогут истребители МиГ-29, которые передадут из Польши и Словакии в Украину. Каждый самолет имеет значение. Мне не хватает воображения, что мы можем сделать дальше", - сказал чешский президент.

Петр Павел предупредил, что интерес Запада к Украине может угаснуть

Напомним, что недавно глава Чехии Петр Павел предупредил, что интерес по поводу военной поддержки Украины может исчезнуть, если Вашингтон перестанет поддерживать Киев и лоббировать вопрос о военной помощи в мире.

Об этом политик заявил в интервью местному изданию Rzeczpospolita. Он спрогнозировал, что учитывая приближение президентских выборов в Америке - тренд по поводу поддержки Украины может стать менее актуальным для общества и властей США.

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