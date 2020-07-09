В Германии заявили об усилении подрывной деятельности РФ и Китая в стране

Федеральное ведомство по охране конституции фиксирует усиление подрывной деятельности со стороны России и Китая в Германии.

Федеральное ведомство по охране конституции предупреждает об опасности все более активной подрывной деятельности России и Китая в ФРГ.

В кризисные времена усиливаются кибератаки и дезинформационные кампании, которые имеют целью дестабилизировать свободное общество, говорится в обнародованном в четверг, 9 июля, докладе ведомства, пишет DW.

Читайте такжеDie Zeit: Германия не заставит ЭС "воевать" с США за "Северный поток-2"

В документе также сообщается о резком увеличении преступлений, которые совершают в Германии правые и левые экстремисты. По данным спецслужбы, в 2019 в стране насчитали 22 300 преступлений с правоэкстремистским основой (почти на 10 процентов більне, чем в прошлом году) и 6400 - с левоэкстремистским (на 40 процентов больше). В то же время количество насильственных преступлений сократилось на 15 процентов в случае с ультраправыми и на 10 процентов - в случае с леворадикалами.

Значительную угрозу и в дальнейшем представляют исламские экстремисты, считают в ведомстве. Хотя в последние три года в Германии исламистами не было совершено ни одного теракта, салафиты и в дальнейшем усиливают свое влияние в стране, говорится в докладе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram