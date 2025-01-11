Основной задачей теробороны будет охрана ключевых объектов инфраструктуры и военных узлов.

При немецком бундесвере создадут еще одну крупную структуру - так называемую дивизию территориальной обороны.

Как сообщает издание BILD, в бундесвере утверждают, что дивизия теробороны "будет состоять из резервистов и действующих военных и подчиняться единому командованию". Эта структура будет создана по указанию министра обороны Бориса Писториуса, который настаивал на усилении оборонительных возможностей страны из-за новых угроз.

Основной задачей теробороны будет охрана ключевых объектов инфраструктуры и военных узлов на территории страны в случае кризиса или вооруженного конфликта.

Видео дня

"Силы территориальной обороны предназначены для использования в рамках защитных и охранных мероприятий, а также для охраны объектов, то есть на случай сценариев обороны страны", - прокомментировали в бундесвере.

В новую структуру войдут части резервистов и несколько полков. К лету 2025 года немецкая тероборона должна насчитывать около 6000 человек.

Однако, как отметило издание, военные эксперты считают эту цифру недостаточной для полноценной защиты ключевой инфраструктуры. Но предполагается, что со временем дивизия будет расширяться, а сама концепция территориальной обороны - совершенствоваться.

Усиление обороны Германии

На фоне нападения РФ на Украину, немецкие политики приняли решение вернуть срочную службу в армии,усилить бундесвер и начать выпускать больше боеприпасов.

При этом, по данным социологов, среди молодых немцев не так много желающих идти на войну, чтобы защитить свою родину.

Вас также могут заинтересовать новости: