Меркель убеждена, что женщины непропорционально сильно пострадали от кризиса в области здравоохранения.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия может свести на нет прогресс в области гендерного равенства.

Читайте такжеВ Беларуси с прошлой весны открыли более 140 политических дел против женщин - правозащитникиОб этом она рассказала в видеообращении перед Международным женским днем, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По словам канцлера, женщины уделяют больше времени уходу за детьми. Она считает, что женщины с большей вероятностью будут работать на рабочих местах с повышенным риском.

"Мы должны убедиться, что пандемия не заставит нас вернуться к старым гендерным стереотипам, которые, как мы думали, мы преодолели", - заявила она.

Также Меркель убеждена, что женщины непропорционально сильно пострадали от кризиса в области здравоохранения.

"Более 75% работающих в секторе здравоохранения - женщины, от кабинетов врачей и больниц до лабораторий и аптек", - сказала Меркель, однако женщины составляют лишь 30% руководящих должностей в этих областях.

Она отметила, что женщинам вновь приходится балансировать между обучением на дому, уходом за детьми и работой.

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Автор: УНИАН