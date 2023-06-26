"Вагнеровцев" планировали сделать подконтрольными Минобороны РФ, пожаловался их главарь.

Российскую частную военную компанию "Вагнер" якобы "в результате интриг, непродуманных решений" решили расформировать, и подразделение должно было перестать существовать 1 июля.

Наемникам предлагали подписать контракты с Минобороны РФ, и на это решились 1-2% личного состава, рассказал главарь ЧВК Евгений Пригожин. "…подразделение должно было прекратить свое существование 1 июля 23 года. Собрался совет командиров, который довел всю информацию до бойцов. Никто не согласился подписывать контракт с Министерством обороны…, поскольку все прекрасно знают из текущей обстановки и своего опыта во время "СВО" (так в РФ называют войну против Украины - Ред.), что это приведет к полной потере боеспособности", - заявил он.

По его словам, "опытные бойцы, опытные командиры просто будут размазаны и пойдут фактически на мясо и не смогут использовать свой… боевой опыт". Пригожин добавил, что решение о расформировании "Вагнера" приняли в самые неподходящие моменты.

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"Тем не менее, мы выставляли технику на тралы, собирали все, что необходимо, делали инвентаризацию и собирались в случае, если решение не будет принято, выйти 30 июня колонной в Ростов и публично передать технику около штаба "СВО". Несмотря на то, что мы не проявляли никакой агрессии, по нам был нанесен ракетный удар, и сразу после этого отработали вертолеты", - заявил он.

Пригожин утверждает, что ликвидированы около 30 "вагнеровцев", и некоторые получили ранения. "Это послужило тригером того, что незамедлительно совет командиров принял решение, что мы должны выдвигаться немедленно…", - сказал главарь наемников.

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23 июня Евгений Пригожин пожаловался, что подконтрольные Минобороны РФ российские военные нанесли удар по тыловому лагерю ЧВК "Вагнер", обвинил российское военное руководство в уничтожении оккупантов и утверждал, что "накажет" его.

Уже 24 числа наемники взяли под контроль военные объекты, которые находятся в Ростове-на-Дону и в Воронеже, а также начали колоннами ехать в сторону Москвы. По сведениям СМИ, "вагнеровцы" уничтожили, в частности, российский военный самолет и несколько вертолетов.

Развязка мятежа была очень неожиданная - все прекратилось после беседы Пригожина с беларуским диктатором Александром Лукашенко, о которой знал лидер россиян Владимир Путин. Главарю наемников якобы дали гарантии безопасности, и он должен был отправиться в Беларусь. По неподтвержденным сведениям, Пригожин уже в Минске.

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