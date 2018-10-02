Олланд о поведении Путина на "минских переговорах": с самого утра он испытывал наше терпение

Во Франции недавно вышли мемуары экс-президента Франсуа Олланда «Уроки власти», где он вспоминает, как согласовывались Минские соглашения в феврале 2015 года.

Во время Минских переговоров президент Российской Федерации Владимир Путин пытался давить и угрожать Петру Порошенко.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил президент Франции в 2012-2017 годах Франсуа Олланд.

Экс-лидер Франции пояснил, что в своей книге "Уроки власти" он не стремился открывать какие-то секреты или тайны, а «попытался обрисовать общую атмосферу, которая царила на тех встречах и на тех (Минских – ред.) переговорах».

«Я хотел изобразить попытки со стороны президента Путина оказать определенное давление и прибегать к определенным угрозам. Однако, вместо этого украинский президент Петр Порошенко держался очень достойно и твердо отстаивал свои позиции. Мы, со своей стороны, с госпожой Меркель пытались сделать все должное, чтобы прийти к соглашению относительно прекращения огня и найти выход из этой сложной ситуации», - рассказал Олланд.

"На самом деле, все длилось очень долго, и здесь нет преувеличений, когда я рассказываю, что с самого утра президент Путин еще больше испытывал наше терпение, когда заставил долго ждать, делая вид, что он якобы не имеет связи с лидерами сепаратистов. Но, впрочем, ему таки удалось прийти с ними к определенному соглашению", - добавил экс-президент Франции.

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Как сообщал УНИАН, во Франции вышли мемуары Олланда «Уроки власти», где он вспоминает, как согласовывались Минские соглашения в феврале 2015 года.

«Намерения Владимира Путина были вполне очевидны, - написал Олланд. - Он хотел сохранить свое влияние на русскоязычные регионы и максимально ослабить проевропейскую власть в Киеве. После провала режима прекращения огня бои между украинским войском и парамилитарными сепаратистскими отрядами разгорелись с новой силой». Западные переговорщики надеялись «прекратить стрельбу и найти компромисс, который сохранил бы территориальную целостность Украины», но, рассказал экс-президент Франции, «конференция на первом этаже длилась бесконечно и была безрезультатной: это соответствовало целям российской стороны». «Я быстро понял, что Путин хочет выиграть время и отсрочить прекращение огня на как можно более позднее время, чтобы дать возможность сепаратистам окружить украинскую армию и завоевать дополнительные позиции, - написал Олланд. - Вместе с Ангелой Меркель мы предлагаем возобновить переговоры в узком формате, отказаться от ужина и как можно скорее приступить к работе».

«Российский президент однажды так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки», - написал Олланд.