Жан-Ив Ле Дриан напомнил, что высказывания и обвинения Анкары касаются не только Франции, но всего Евросоюза.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал неприемлемыми высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес французских властей и допустил введение санкций.

Читайте такжеФранция не откажется от своих ценностей и будет противостоять терроризму - МакронРанее Эрдоган обвинил французского президента Эмманюэля Макрона в ущемлении прав мусульман и заявлял, что ему необходимо «проверить психику».

«Сейчас президент Эрдоган регулярно публикует заявления о насилии и даже ненависти, что неприемлемо… За последние дни мы изменили подход к заявлениям президента Эрдогана о нас и Европе в целом… Есть способы давления, есть вероятность возможных санкций», - сказал французский министр в эфире радио Europe 1, передает kommersant.

Жан-Ив Ле Дриан напомнил, что высказывания и обвинения Анкары касаются не только Франции, но всего Евросоюза. «Мы настаиваем, чтобы Турция отказалась от такой стратегии. А если это не произойдет, Европейский совет, который объединяет главы государств и правительств 27 членов ЕС, решит, что примет необходимые меры в отношении турецких властей»,— добавил министр.

Поводом к заявлениям президента Турции стала реакция Эмманюэля Макрона на убийство школьного учителя под Парижем. Педагог был обезглавлен после того, как показал своим ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммада. Макрон признал произошедшее терактом и заявил о необходимости ужесточить законы в отношении мусульманской общины во Франции. В ответ президент Турции обвинил своего французского коллегу в «неподобающем отношении к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию», и призвал бойкотировать французские товары.

Теракты во Франции

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Автор: УНИАН