Министерство иностранных дел отметило, что россияне преследуют несколько целей, распространяя дезинформацию.

Представители французского правительства обвинили Россию в проведении длительной онлайн-кампании манипулирования против западных союзников Украины.

Как пишет The Washington Times, представители министерства иностранных дел Франции заявили, что россияне активизировали усилия по манипулированию информацией и распространению обмана, нацелившись на союзников Киева на Западе. Главными среди этих союзников являются Польша, Германия и Франция. Они ометили, что российская пропаганда, распространяемая в социальных сетях, таких как X, "огромна по объему" и "сложна по структуре".

Французские дипломаты отметили, что цель российской пропаганды остается прежней: усилить успех РФ в войне против Украины, оправдать вторжение, дискредитировать и уменьшить военное сопротивление Украины, а также подорвать устойчивость гражданского населения перед лицом ежедневных нападений на города и поселки, расколоть Запад в вопросе поддержки ВСУ и хотя бы замедлить, если не прекратить поставки оружия Киеву.

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В МИДе заявили, что российская кампания по дезинформации выходит за рамки войны в Украине. Французские дипломаты отметили, что в год важных выборов в Великобритании, Евросоюзе и США Россия работает над тем, чтобы запутать и запугать избирателей, дискредитировать одних кандидатов и поддержать других, а также сорвать крупные спортивные мероприятия, такие как Олимпийские игры в Париже и Чемпионат Европы по футболу в Германии.

МИД также обвинил РФ в том, что она стоит за изображением еврейских звезд в ноябре 2023 года на стенах зданий в самом Париже и его пригородах, что вызвало тревогу по поводу безопасности еврейской общины Франции, крупнейшей в Европе.

К тому же в январе в Минобороны Франции заявило, что страна стала объектом российской кампании дезинформации после подтверждения президентом Эммануэлем Макроном поддержки Киева.

Российская пропаганда в мире

Россияне распространяют пропаганду и дезинформацию с завидным постоянством. Так, недавно масштабную кампанию по дезинформации разоблачили в Германии.

Кроме того, в конце 2023 года стало известно, что в рамках информационной войны Россия использует видеоролики американских знаменитостей с критикой украинского лидера.

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