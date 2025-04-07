Хаккянен призвал Вашингтон предоставить "четкую дорожную карту", ​​"чтобы у России не было окна возможностей что-то предпринять".

Европейские союзники по НАТО должны иметь "четкую дорожную карту", ​​в которой будет указано, как будет работать любой вывод войск США с континента. Об этом заявил POLITICO министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

"Нам нужно иметь некий совместный план с американцами относительно дорожной карты, если американцы изменят баланс в Тихоокеанском регионе в области обычных оборонных возможностей", - сказал он.

Он призвал Вашингтон предоставить "четкую дорожную карту", ​​"чтобы у России не было окна возможностей что-то предпринять", и отметил, что планы США должны координироваться с инициативами ЕС по повышению обороноспособности блока.

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Отмечается, что европейские страны пытаются перенастроить оборону континента, поскольку администрация Дональда Трампа ведет экономическую войну против ЕС, укрепляет отношения с Россией, предупреждает, что может не защитить союзников по НАТО, которые, по ее мнению, недофинансируют оборону, и угрожает вторжением в Гренландию.

Глава НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе "нет никаких сюрпризов" и что любой поворот США в сторону Азии будет осуществляться "очень скоординированным образом".

Финский министр с пониманием отнесся к аргументам США о необходимости перехода в Азию:

"Послание, которое я получаю от американцев и от Пентагона, заключается в том, что нам нужно понять их давление [со стороны] наращивания военной мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе".

Хаккянен предупредил, что любой отход США из Европы представляет опасность для континента, и особенно для стран, близких к России.

"Европа слишком слаба без возможностей США. Ее необходимо дополнить европейскими возможностями", - сказал министр.

Хаккянен заявил, что планы Европейской комиссии, которые потенциально могут высвободить 800 миллиардов евро военных расходов за счет смягчения национальных фискальных правил и предоставления 150 миллиардов евро оборонных кредитов для повышения обороноспособности блока к 2030 году, находятся "на правильном пути".

Ожидается, что лидеры ЕС займут позицию по предложениям Комиссии в июне.

"Американцы хотят видеть четкие решения от европейских стран", - сказал он.

Планы США по НАТО

США полностью преданы НАТО и не собираются прекращать поддержку Альянса. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он подчеркнул, что у США сейчас нет никаких планов по сокращению военного присутствия в Европе. В то же время Рютте отметил, что у США есть больше театров военных действий, которыми нужно заниматься, не только в Евро-Атлантике, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

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