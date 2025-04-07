Европейские союзники по НАТО должны иметь "четкую дорожную карту", в которой будет указано, как будет работать любой вывод войск США с континента. Об этом заявил POLITICO министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.
"Нам нужно иметь некий совместный план с американцами относительно дорожной карты, если американцы изменят баланс в Тихоокеанском регионе в области обычных оборонных возможностей", - сказал он.
Он призвал Вашингтон предоставить "четкую дорожную карту", "чтобы у России не было окна возможностей что-то предпринять", и отметил, что планы США должны координироваться с инициативами ЕС по повышению обороноспособности блока.
Отмечается, что европейские страны пытаются перенастроить оборону континента, поскольку администрация Дональда Трампа ведет экономическую войну против ЕС, укрепляет отношения с Россией, предупреждает, что может не защитить союзников по НАТО, которые, по ее мнению, недофинансируют оборону, и угрожает вторжением в Гренландию.
Глава НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе "нет никаких сюрпризов" и что любой поворот США в сторону Азии будет осуществляться "очень скоординированным образом".
Финский министр с пониманием отнесся к аргументам США о необходимости перехода в Азию:
"Послание, которое я получаю от американцев и от Пентагона, заключается в том, что нам нужно понять их давление [со стороны] наращивания военной мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе".
Хаккянен предупредил, что любой отход США из Европы представляет опасность для континента, и особенно для стран, близких к России.
"Европа слишком слаба без возможностей США. Ее необходимо дополнить европейскими возможностями", - сказал министр.
Хаккянен заявил, что планы Европейской комиссии, которые потенциально могут высвободить 800 миллиардов евро военных расходов за счет смягчения национальных фискальных правил и предоставления 150 миллиардов евро оборонных кредитов для повышения обороноспособности блока к 2030 году, находятся "на правильном пути".
Ожидается, что лидеры ЕС займут позицию по предложениям Комиссии в июне.
"Американцы хотят видеть четкие решения от европейских стран", - сказал он.
Планы США по НАТО
США полностью преданы НАТО и не собираются прекращать поддержку Альянса. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Он подчеркнул, что у США сейчас нет никаких планов по сокращению военного присутствия в Европе. В то же время Рютте отметил, что у США есть больше театров военных действий, которыми нужно заниматься, не только в Евро-Атлантике, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.