По информации журналистов, больше всего тайных поставок происходит именно в Украину.

Финляндия начала засекречивать информацию об экспорте своего оружия. Об этом говорится в расследовании финского издания Yle.

"С 2000 по 2020 год не было ни одного решения о выдаче экспортной лицензии, которое бы требовало засекречивания", - отметила докторантка Кари Паасонен из Центра исследований мира и конфликтов в Тампере.

Согласно расследованию, первая засекреченная экспортная лицензия была предоставлена в июне 2021 года. С тех пор было выдано 19 тайных экспортных лицензий для восьми стран.

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В издании подчеркнули, что секретность осуществляется по просьбе экспортера или получателя. В частности одной из стран, которые попросили о секретности, является Израиль. При этом чаще всего тайные поставки вооружения осуществляются в Украину.

В Минобороны объяснили, что новая практика начала действовать из-за изменения ситуации в области глобальной безопасности.

Известно, что ранее Финляндия, к примеру, экспортировала за границу бронетранспортеры и системы защиты от беспилотников.

В то же время Паасонен считает, что такие нововведения являются проблематичными.

"Экспорт оружия является политическим решением, и почти вся информация о нем поступает от финских властей. Если власть делится информацией меньше, то у граждан становится меньше возможностей оценивать действия руководителей", - объяснила эксперт.

Финляндия и Украина - последние новости

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сделала заявление относительно переговоров Европы с Россией. По ее словам, время переговоров еще не пришло, поскольку РФ продолжает свою агрессию против Украины.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб раскритиковал дискуссии о миротворцах в Украине. Он считает, что даже если Европа направит в Украину от 20 до 60 тысяч солдат, это не сыграет решающей роли.

"Есть много других путей, как нам продолжить поддержку Украины. Наземные войска сейчас не находятся на нашей повестке дня", - заверил Стубб.

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