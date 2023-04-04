Генеральный секретарь Альянса отметил, что сегодня исторический день.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что на Финляндию сразу будут распространяться гарантии безопасности Альянса "один за всех и все за одного".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге перед началом двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе.

Генеральный секретарь Альянса отметил, что сегодня исторический день, поскольку через несколько часов Финляндия станет 31 страной-членом НАТО.

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"Это сделает Финляндию безопаснее, а НАТО сильнее", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что в этот день в 1949 году был подписан Вашингтонский договор о создании НАТО.

"Трудно представить лучший способ празднования нашей годовщины, чем полноценное обретение Финляндией членства в Альянсе", - добавил он.

Генсек Альянса подчеркнул, что Финляндия теперь полноценно будет участвовать во всех мероприятиях и встречах НАТО как член организации.

"Но, конечно, наиболее важно, что благодаря приобретению членства Финляндия получит железные гарантии безопасности", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что отныне 5 статья Вашингтонского договора будет распространяться и на Финляндию. В этой статье сказано, что нападение на одного союзника НАТО будет означать нападение на всех членов Альянса – "один за всех и все за одного".

Вступление Финляндии в НАТО - детали

Все 30 стран-членов Альянса ратифицировали протокол о присоединении Финляндии к НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил на пресс-конференции, что Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса уже 4 апреля.