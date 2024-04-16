Кириакос Мицотакис заявил, что Греции тоже они нужны.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис опроверг сообщения СМИ о том, что страна может поддержать Киев старыми истребителями F-16.

Он заявил, что они нужны Греции для обороны, поэтому Украине их не дадут. Хотя страна находится на правильной стороне истории - осуждает Россию и поддерживает ВСУ, заявил чиновник в интервью польскому Rzeczpospolita.

"Я хотел бы уточнить, что мы не готовы предоставить Украине самолеты F-16. Такая информация появилась в СМИ, но она не соответствует действительности", - сказал он.

Видео дня

Мицотакис признал, что Греция исторически имела сильные связи с Россией на уровне культуры и религии, однако политику Кремля там не поддерживают.

"Греция - страна, которая не только уважает, но и защищает принципы международного порядка. И она всегда была на правильной стороне истории. Так происходит и сейчас, когда Украина защищается от жестокого российского вторжения. Мы имеем исторически сильные связи с Россией, культурные, религиозные, но мы решительно выступаем против кремлевского режима. Я лично посетил Украину, был в Одессе. Я виделся с президентом Зеленским в Вильнюсе в четверг. И я пообещал продолжать поддерживать Украину по мере наших возможностей, не ставя под угрозу нашу собственную способность защищаться, потому что мы также живем в сложной части мира", - пояснил он позицию Греции по F-16.

Чиновник сказал, что не будет в деталях описывать, как именно Греция поддерживает Украину. Он привел лишь один пример, когда страна поставила ВСУ значительное количество 155-мм ракет. Мицотакис говорит, что упомянутая передача оружия была крайне важным шагом, поскольку Украина испытывает дефицит артиллерии.

Он заявил, что в будущем Греция будет усиливать поддержку. "Но я еще раз подчеркну, что у нас есть беспокойство относительно нашей собственной безопасности. Поэтому мы должны быть очень осторожными, чтобы поставки в Украину не уменьшили нашу способность обеспечить свою защиту. Мы должны быть бдительными ради нашего соседа", - акцентировал он.

Греция даст Украине F-16 - что говорили СМИ и Киев

На прошлой неделе издание News Break писало, что греческое правительство может списать в пользу Украины 32 старых истребителя F-16. Там акцентировали, что Греция намеревалась продать 108 различных истребителей, но в 2022 году это реализовать не удалось. Самолеты стоят без дела, а их состояние с каждым днем ухудшается, писало издание.

Возможность получения F-16 комментировал представитель Воздушных сил ВСУ Евлаш. Он говорил: если бы Афины дали помощь, это очень бы повлияло на защиту нашего воздушного пространства.

Вас также могут заинтересовать новости: