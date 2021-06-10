В последнее время в Киеве и по всей Украине наблюдается довольно странная политическая тенденция. На фасадах многих государственных зданий и учреждений под предлогом подписания соглашения об ассоциации и получения безвизового режима развеваются флаги Европейского союза. Но ведь это уже в прошлом.

Как отмечает в своей авторской колонке в издании The Brussels Times шеф-редактор одного из европейских СМИ, особой проблемы в том, чтобы флаг Европейского Союза развевался в Украине, конечно же нет. Но, похоже, никто не давал Киеву разрешения на эту символику. Кроме того, практически все популярные, относительно популярные и некоторые крайне непопулярные изменения в жизни украинцев, вводимые правительством, освещаются в местных СМИ как «необходимое зло», «требуемое Западом – Европейским парламентом, Всемирным банком и МВФ».

«Европейская лихорадка», которая охватила Украину в бытность президентства Порошенко, и которую по интенсивности можно сравнить только с «золотой лихорадкой» в США, все еще продолжается в этой стране, призывая ее население «принять европейские правила жизни» и обеспечивая идеальное прикрытие для действий властей.

В конце концов, местные власти понимают, что в настоящее время реальный шанс вступить в ЕС в ближайшем будущем есть только у Албании. В то время как Украине предстоит пройти долгий путь не популизма и показухи, а реальных перемен.

При этом изменение курса украинских правительств в последние годы иногда на 360 градусов и отсутствие логики в такой «проевропейской политике», никого в этой восточноевропейской стране не смущает. Подмена понятий стала нормой в местной политике.

Борьба с коррупцией заменяется борьбой с крупным и средним бизнесом, паритетное налогообложение заменяется ужесточением налогового бремени, судебная система, как указала ПАСЕ, заменяется решениями Офиса Президента и еще пары чиновников, а целевые средства Запада на борьбу с COVID-19 по-прежнему используются не по назначению. Над всем этим стоит довлеет присутствие коррупции. И все это происходит в стране, которая дает отпор агрессору на своей восточной границе.

Неизменным остается одно – иностранным инвесторам, которые, по-видимому, являются воплощением европейской идеи, было так же тяжело в Украине при Януковиче и Порошенко, как и сейчас при Зеленском. Горстка европейских инвесторов, которые пытаются войти в Украину, особенно на аграрный рынок, вынуждены покинуть ее. Можно вспомнить случай с TIU, канадской компанией, которая занимается производством зеленой энергию. Руководство TIU инвестировало более 65 миллионов долларов в Украину, построив четыре электростанции на солнечных батареях, и в итоге стало жертвой рейдерской атаки.

По иронии судьбы именно TIU Canada спонсировала Украинский дом в Давосе, где президент Зеленский пообещал защиту каждому иностранному инвестору. В то же время это слабо согласуется с последними шагами правительства по введению массовых ограничений для бизнеса в рамках налоговой реформы, которую готовится принять украинский парламент.

Если налоговая реформа, представленная в Верховной Раде на прошлой неделе, будет принята, совокупное налогообложение предприятий может стать самым высоким в мире. Это нелогично в стране, которая защищает свою территорию от России, борется и просит от Германии и США политическую, финансовую и экономическую поддержку, а также вооружение. Ведь такое непродуманное налогообложение только опустошит казну, что сыграет на руку России. Понимают ли это в Украине те, кто обращается за помощью к Западу?

Ведь от таких действий украинская экономика, ослабленная боевыми действиями, напряженностью вдоль всех южных, восточных, а теперь и северных границ Украины, станет еще слабее. А интеграция украинской и европейской экономик усилиями украинских чиновников будет сведена к нулю.

В этой связи очевидно, что Европейский Союз тщательно оценивает достижения и решения своих потенциальных членов в укреплении собственной экономики, снижении безработицы, повышении прозрачности и стабильности налогообложения, защите местных и иностранных инвесторов. В ЕС также оценивают, какие шаги предпринимаются в направлении борьбы с коррупцией. Однако пока Запад только наблюдает, как Украина движется в противоположном направлении, в то время как мы предпочли бы видеть реальные и законные шаги в направлении декриминализации украинского общества и его представителей во власти.

Поскольку европейские политики внимательно следят за развитием событий в Украине, то они решили высказать свое мнение еще на этапе принятия решений.

В частности, член Комитета Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам Джузеппе Феррандино в своем письме украинским властям подчеркнул: «В то время как ЕС демонстрирует свою полную поддержку Украины в ее военном противостоянии с Россией, печально наблюдать, что собственное правительство Украины, похоже, принимает контрмеры, усиливая налоговое бремя на крупных работодателей. В моем понимании, эти изменения могут не только усугубить ситуацию с уровнем безработицу в Украине, но и увеличить число беженцев в ЕС и привести к дальнейшему оттоку неквалифицированной рабочей силы из регионов Украины в страны ЕС, что уже вызывает озабоченность».

Он также заявил, что «вместо того, чтобы повышать налоги до самых высоких в мире уровней, таким образом удушая крупнейшие предприятия страны, правительству необходимо рассмотреть другие, более гуманные способы стимулирования украинской экономики».

Украинцам, в общем-то, не привыкать десятилетиями ждать «светлого будущего». Однако коррупция, нереформированная судебная система и крайне деструктивные налоговые инициативы только откладывают наступление этого будущего. Раньше, еще в советские времена, в Украине ожидали прихода коммунизма, теперь же в стране ждут вступление в ЕС.

Однако с такими законами, которые принимает местная политическая элита, может пройти еще как минимум 70 лет. И кем после этого можно назвать тех людей, которые вывешивают флаги ЕС на госучреждениях, говорят, что «еще один-два года, и мы будем жить долго и счастливо», но при этом только усугубляют ситуацию. И что остается делать простым людям, кроме как бежать из таких стран, пока это еще возможно?

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Автор: Иван Бойко