Генсек НАТО считает, что все союзники должны внести справедливый вклад в общую безопасность.

Европейским странам нужно увеличить вклад в собственную оборону несмотря на то, что США продолжают поддерживать союзников по НАТО. Такое заявление в Варшаве сделал генсек Североатлантического Альянса Марк Рютте, сообщает The Guardian.

Говоря о финансировании безопасности, он заявил, что инаугурация президента США Дональда Трампа радикально изменила взгляд союзников на планирование своего бюджета. В связи с этим он призвал европейские страны увеличить расходы на оборону.

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"Бельгия говорила, что хочет достичь 2% ВВП на оборону к лету. Испания теперь говорит, что хочет достичь 2% этим летом. Мы знаем, что в Португалии, Италии - везде сейчас ведутся такие дебаты. Мы должны потратить гораздо больше, чем 2%", - призвал он, отметив, что если европейские страны его не послушают, то им позвонит "терпеливый человек из Вашингтона" - президент США Дональд Трамп.

По словам Рютте, европейцы должны знать, что Соединенные Штаты по-прежнему их поддерживают. Однако он добавил, что Америке тоже необходимо знать, что ее союзники по НАТО активизируются.

"Приверженность США НАТО подразумевает, что европейские союзники и Канада возьмут на себя большую ответственность за нашу общую безопасность. Справедливое НАТО означает, что все союзники вносят справедливый вклад, а более смертоносное НАТО означает, что несмотря на то, что мы всегда будем оставаться оборонительным альянсом, мы также всегда будем готовы и способны сделать все возможное, чтобы оставаться в безопасности", - добавил генсек.

Касательно ядерного сдерживания в Европе, Рютте подчеркнул, что с большим уважением относится к Франции и Британии, которые располагают ядерными арсеналами. Тем не менее, он настоял на том, что альтернативы "ядерному зонтику" США у европейцев нет.

"Если посмотреть на количество ядерных боеголовок, направленных на нас Россией, и, кстати, все больше и больше со стороны Китая, у которого к 2030 году будет 1000 боеголовок, то единственным надежным средством ядерного сдерживания и окончательным гарантом нашей свободы являются США. Французы и британцы не смогут этого заменить", - отметил Рютте.

Расходы ЕС на оборону

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы. Согласно инициативе, на европейскую безопасность должно быть мобилизовано до 800 миллиардов евро.

В свою очередь, издание Bloomberg сообщало, что НАТО планирует попросить Европу и Канаду увеличить военный потенциал на треть на фоне растущей угрозы со стороны России.

Тем временем, три страны Южной Европы отклонили оборонный план главы Урсулы фон дер Ляйен по увеличению оборонных расходов с помощью доступных кредитов. По данным Politico, Франция, Италия и Испания опасаются, что это лишь усугубит их и без того сложную долговую ситуацию.

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