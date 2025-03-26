Три страны ЕС отклонили оборонный план фон дер Ляйен, - Politico

Три страны выступают за увеличение военных расходов за счет грантов, а не займов, чтобы избежать роста долговой нагрузки.

Страны Южной Европы отказываются поддержать план Европейской комиссии по увеличению оборонных расходов с помощью доступных кредитов, опасаясь, что это лишь усугубит их и без того сложную долговую ситуацию, пишет Politico.

В частности, против выступили Франция Италия и Испания. Сопротивление этих стран создает серьезные препятствия для инициативы президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая стремится укрепить оборонную автономию Европы.

Кредиты или гранты?

Предложенный ею пакет предусматривает кредиты на 150 миллиардов евро и ослабление фискальных правил ЕС в чрезвычайных обстоятельствах. Основная цель - активизация инвестиций в военную сферу и снижение зависимости Европы от оборонного щита США.

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Однако отсутствие консенсуса ставит под угрозу реализацию плана Брюсселя, предусматривающего поставки дополнительного вооружения Украине.

"Некоторые страны имеют серьезные сомнения относительно целесообразности или даже возможности задолженности до такого уровня", - отметил высокопоставленный чиновник ЕС.

Южные страны настаивают на использовании так называемых оборонных облигаций - грантов, финансируемых за счет совместных займов ЕС на финансовых рынках, требующих единодушного одобрения всех 27 стран-членов.

"Существует риск, который может проложить путь для оборонных облигаций", - отметил один из дипломатов ЕС.

Фон дер Ляйен ранее воздерживалась от поддержки этого подхода, предвидя возражения со стороны фискально консервативных государств, таких как Германия и Нидерланды.

"Никаких еврооблигаций", - подчеркнул премьер-министр Нидерландов Дик Шуф после последнего саммита ЕС.

Третий дипломат ЕС выразил сомнение в том, что отказ южных стран от кредитов может убедить консервативные государства поддержать оборонные облигации.

"Если они утверждают, что оборона является экзистенциальным вызовом, который оправдывает общий долг, тогда им нужно сначала взять кредиты", - отметил он.

Реакция юга Европы

На фоне заявлений Дональда Трампа о возможном прекращении американской поддержки Украины и критики Европы за военную зависимость от США фон дер Ляйен предложила новый оборонный план для ЕС.

Он предусматривает, что страны-члены могут временно увеличить военные расходы до 1,5% ВВП в течение четырех лет и привлечь 150 миллиардов евро через ЕС для совместных закупок вооружений и помощи Украине.

Еврокомиссия рассчитывала на поддержку крупных южных экономик, таких как Италия и Испания, которые еще не достигли целевых 2% ВВП на оборону, установленных НАТО.

Однако она недооценила беспокойство этих стран относительно долговой нагрузки. Хотя Еврокомиссия может занимать средства по более низким процентным ставкам, такие кредиты все равно зачисляются в национальный долг.

"План фон дер Ляйен почти исключительно базируется на национальном долге государств", - заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Признание того, что странам придется сокращать расходы в других сферах для увеличения военных расходов, вызвало политический резонанс. Избиратели в южных странах больше обеспокоены вопросами миграции и климатических изменений, чем наращиванием оборонного бюджета.

В частности, Италия и Испания предлагают расширить перечень оборонных расходов, которые можно исключать из фискальных правил ЕС, включив в него кибербезопасность, контроль границ и инфраструктурную устойчивость.

Однако ни Рим, ни Мадрид пока не подтвердили, воспользуются ли чрезвычайным механизмом. Некоторые чиновники предполагают, что они намеренно медлят, надеясь, что фон дер Ляйен пересмотрит свою позицию по оборонным облигациям перед июньским саммитом лидеров ЕС.

"У нас должно быть больше времени для принятия решения", - заявила Мелони.

По информации дипломатов, Франция уже дала понять, что не намерена активировать положение о кредитах. Париж, где уровень долга превышает 110% ВВП, стремится избежать негативной реакции рынков и возможного снижения кредитного рейтинга.

Зато ожидается, что Германия воспользуется механизмом для финансирования своей масштабной оборонной модернизации на 500 миллиардов евро. Однако Берлин, как и страны с самым высоким кредитным рейтингом, такие как Дания и Нидерланды, скорее всего, будет привлекать средства самостоятельно, без использования займов Еврокомиссии.

Это вызывает опасения среди финансово уязвимых государств ЕС, что первыми воспользовавшись кредитами, они могут сигнализировать рынкам о своей слабости, что приведет к росту стоимости заимствований.

"Фрагментация среди 27 стран ЕС влияет на восприятие рынка, которое может быть негативным. Если все не пришлют запрос одновременно, рынок установит лимит, сколько вы можете потратить", - отметил высокопоставленный дипломат.

Однако финансово консервативные страны отвергают эти аргументы, а один из дипломатов ЕС обвинил южные государства в "политических играх".

Европу беспокоит война

Из-за российско-украинской войны европейские политики все чаще говорят о необходимости объединения военных усилий стран-членов Евросоюза.

В феврале президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что европейцы должны быть готовы противостоять угрозам без поддержки своего партнера в лице США. При этом по ее мнению новый оборонный союз должен не конкурировать с НАТО, а дополнять Североатлантический альянс.

Еще ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Евросоюз для поддержания мира должен создать общую армию.

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