Урсула фон дер Ляйен считает, что это "дело справедливости".

Еврокомиссия готовит законодательную базу для того, чтобы передать на восстановление Украины замороженные российские активы и активы бизнесменов из РФ.

Такое заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 июня в Страсбурге во время пресс-конференции, передает "Укринформ".

По ее мнению, рассмотреть этот вопрос – дело справедливости.

"Мы работаем над правовой основой, чтобы активы России и частично активы олигархов могли быть использованы для восстановления Украины", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Также дипломат назвала очень успешной международную конференцию по восстановлению Украины, которая состоялась в швейцарском Лугано, так как она смогла совместить многие инициативы и сосредоточить их на реализации главных принципов:

"Безусловно, должна быть введена система управления, которая будет компетентной, подотчетной, убедительной для всех инициатив, которые получат финансирование и объединят инвестиции с реформами по восстановлению Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что Международный трибунал по преступлениям руководства РФ заработает до конца года.

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