Польша заявила о том, что рассматривает возможность закрытия границ с Беларусью.

Эстония предлагает ужесточить санкции в отношении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с миграционным кризисом на восточной границе ЕС.

Такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает пресс-служба правительства Эстонии.

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"Мы прогнозируем, что давление Александра Лукашенко на внешнюю границу ЕС-НАТО будет продолжаться, потому что белорусский режим не достиг своих целей. Немедленное применение новых и более жестких санкций — один из ключей к отражению гибридной атаки", — отметила Каллас.

По ее мнению, "длительная конфронтация отвечает интересам белорусского режима, помогает отвлечь внимание от продолжающихся жестоких репрессий и нарушений прав человека в Беларуси".

"Помимо введения эффективных санкций необходимо продолжать дипломатическое давление на страны, граждане которых используются для проведения гибридной атаки... Мы очень внимательно следим за военными маневрами России у границ Украины. В своей риторике Россия в последнее время все более агрессивно атакует Украину — очевидно, желание еще больше обострить отношения. Цель сотрудничества союзников — предотвратить военную эскалацию", — сказала Каллас.

Миграционный кризис на границе с Беларусью:

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис на границе с Беларусью самой большой попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

21 ноября 2021 года Польша заявила о том, что рассматривает возможность закрытия границ с Беларусью.

Автор: Елена Коваленко