Представители службы египетской разведки пересекли границу через КПП "Рафах".

Делегация египетских посредников прибыла в сектор Газа для переговоров с руководством террористического движения ХАМАС о прекращении огня с Израилем.

Читайте такжеГосдеп США спешно отправил на Ближний Восток высокопоставленного дипломатаКак сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Каире, представители службы египетской разведки пересекли границу через КПП "Рафах", который открылся после полуночи для приема пострадавших в результате израильских ракетных ударов.

"Мы работаем над тем, чтобы остановить кровопролитие и облегчить страдания жителей сектора Газа. Мы также проводим интенсивные консультации с Израилем, чтобы остановить военную эскалацию", - заявили они.

Каир, традиционно выступающий посредником между палестинцами и израильтянами, предпринимает активные усилия по скорейшему прекращению огня, контактируя с обеими сторонами. Планировалось, что две делегации службы египетской разведки направятся в Газу и Тель-Авив. Но Израиль уведомил египетских посредников об отказе от краткосрочного перемирия с ХАМАС и прекращения огня до завершения масштабной операции против этого радикального движения.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет заверше.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.

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Автор: Ирина Погорелая