Европейские чиновники ожидают, что Трамп введет новые пошлины на товары из Европы и, возможно, обложит большими налогами европейские компании.

В ЕС изучают сценарии того, как возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США повлияет на экономические отношения между Европой и Америкой. Брюссель боится, что Трамп может развязать трансатлантическую торговую войну, пишет Bloomberg.

По словам неназванного европейского чиновника, с которым пообщались журналисты, среди государств-членов ЕС царит уверенность, что возвращение Трампа в Белый дом приведет к экономическим "принудительным действиям" в отношении Европы.

Отмечается, что одним из возможных сценариев, который рассматривает ЕС, является введение в США 10-процентной базовой пошлины на весь импорт из Европы. Также в ЕС опасаются, что Трамп прибегнет к "контрмерам" против европейских налогов на цифровые услуги, которые предоставляют на рынке американские технологические гиганты.

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Bloomberg отмечает, что ЕС и США до сих пор в полной мере не уладили проблемы, которые Трамп создал за время своего первого срока. Тогда он ввел дополнительные пошлины на европейскую сталь и алюминий, сославшись на опасения по поводу национальной безопасности США. ЕС ответил собственными контрмерами, и лишь в 2021 году, когда в США президентом стал Джо Байден, по этому вопросу удалось достичь "временного перемирия", хотя полностью проблему до сих пор не решили.

Трамп может стать президентом США во второй раз

Как писал УНИАН, Дональд Трамп постепенно увеличивает свои шансы на повторное избрание президентом США. Сейчас в Америке продолжается этап так называемых "праймериз" - внутрипартийных выборов, на которых демократы и республиканцы определяются с тем, кто именно будет представлять партию как кандидат на выборах президента.

Трамп одерживает одну победу за другой на праймериз республиканцев в разных штатах, постепенно приближаясь к статусу официального кандидата от Республиканской партии. Сейчас его главной соперницей является опытная политик и дипломат Ники Хейли, которая известна своей очень проукраинской позицией. Но ее отставание в рейтинге от Трампа слишком велико, чтобы она могла обойти его на праймериз.

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