Если Трамп вернется в Белый дом, Европа еще больше отдалится от США, своего главного цивилизационного союзника.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом является "уникальной угрозой" для Европы, противодействовать которой довольно сложно. Предположительно его переизбрание приведет к дальнейшему отдалению Европы от США, говорится в статье CNN, посвященной этому вопросу.

Автор публикации отмечает, что для европейцев Америка, в отличие от Китая или России, не является враждебным государством, которое осуществляет военную или гибридную агрессию. Против Пекина или Москвы Европа может использовать такие инструменты, как экономические санкции и наращивание военного присутствия в проблемных регионах.

Однако в случае с США, такие инструменты будут неприемлемыми даже как ответ на недружественное поведение Трампа-президента. Особенно учитывая то, что сам Трамп склонен к чрезмерным эмоциональным реакциям.

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Некоторые дипломаты, с которыми пообщалось издание, пришли к выводу, что в случае победы Трампа на выборах в США лучшей стратегией для Европы будет сохранять спокойствие и продолжать отдаляться от США.

"В прошлый раз мы потратили так много времени, пытаясь отреагировать каждый раз, когда Трамп высказывал какую-либо мысль, которая только что пришла ему в голову. Довольно часто, однако, он не действовал в соответствии с тем, что говорил", - сказал неназванный представитель ЕС в интервью CNN.

Другой европейский дипломат отметил, что в нынешних условиях Брюссель больше не может отвлекаться на выходки Трампа, как это было во время его первого президентства. И если Трамп решит окончательно прекратить поддержку Украины, по словам дипломата, это не станет примером для подражания в Европе.

"Если он начнет говорить об этом, мы мало что сможем сделать. Мы просто должны быть зрелыми и продолжать [поддержку Украины], потому что как бы эта война не закончилась, последствия будет нести Европа, а не Америка", – отметил дипломат.

Впрочем авторы публикации отмечают, что проблема Трампа для Европы заключается еще и в том, что понадобятся годы, возможно, десятилетия, чтобы положить конец зависимости Европы от США. И пока эту зависимость будут преодолевать, европейцам будет очень трудно игнорировать слова и действия лидера самого влиятельного государства на планете.

Угроза возвращения Трампа в Белый дом

Как писал УНИАН, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард публично признала, что вероятное переизбрание Дональда Трампа президентом США будет представлять угрозу для Европы. Как экономиста, ее беспокоят прежде всего взгляды Трампа на политику в отношении торговых тарифов, приверженности НАТО и борьбы с изменением климата.

Также мы рассказывали, что в Европе серьезно обеспокоены негативным отношением Трампа к НАТО. В европейских столицах опасаются, что Трамп попытается вывести США из Альянса. И даже в случае неудачи такой попытки, она может подорвать доверие к НАТО, которое является едва ли не главным залогом сдерживания России.

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