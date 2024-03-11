Елисейский дворец отверг предположение, что визит перенесли из соображений безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил давно запланированный визит в Украину из-за напряженности с союзниками на фоне его более агрессивных комментариев в отношении России.

Как сообщает POLITICO, визит несколько раз откладывался. Сначала Макрон планировал приехать в Украину в феврале, затем визит перенесли на середину марта. В воскресенье в канцелярии Макрона объявили, что визит состоится "в течение следующих нескольких недель".

Елисейский дворец отверг предположение, что визит перенесли из соображений безопасности после того, как российская ракета упала вблизи места, где находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

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"Нет никаких волнений относительно безопасности", - сказал помощник Макрона в понедельник.

В последние недели Макрон усилил антироссийскую риторику, вызвав раздражение среди союзников, особенно в Германии. На прошлой неделе Макрон отметил, что Европа не должна быть "трусом" перед лицом агрессии России против Украины. Перед этим он заговорил о вероятности введения западных войск в Украину.

Теперь Макрон хочет "уделить необходимое время" для переговоров с союзниками, чтобы ехать в Украину "с ощутимыми результатами", рассказал высокопоставленный французский дипломат на условиях анонимности.

"Нужно немного времени, чтобы создать различные коалиции и их оперативные обязательства с нашими партнерами", - сказал дипломат.

Президент Франции активно поддерживает инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины у неевропейских партнеров и налаживает поддержку коалиции по ракетам дальнего радиуса действия для Украины.

Визит Макрона в Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце января президент Франции заявил, что в феврале приедет в Украину, чтобы завершить работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности.

Впоследствии стало известно, что из соображений безопасности Париж отложил визит своего лидера в Киев. Уже 16 февраля во Францию прибыл Владимир Зеленский. В Париже они подписали с Макроном соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Тот заявил, что Франция "полна решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла войну".

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