Бывшего депутата Одесского горсовета и регионала Олега Маркова арестовали в Москве.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
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Экс-политика подозревают в контрабанде ювелирных золотых украшений, представляющих историческую ценность. По словам собеседника агентства, украшения датированы Железным веком.
Маркова арестовали по статье о незаконном перемещении через границу РФ культурных ценностей в крупном размере. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Марков был задержан на территории бизнес-центра в Москве. По версии следствия он пытался сбыть скифское золото.
Адвокат экс-депутата Сергей Булаев заявил агентству, что его подзащитный не признает вину, и что решение Хорошевского суда Москвы обжалуют.
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