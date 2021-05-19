Речь идет о гуманитарном прекращении огня.

Египет предложил участникам палестино-израильского конфликта с 20 мая ввести режим прекращения огня.

Об этом сообщает телеканал "Кешет-12" со ссылкой на арабские источники, пишет Newsru.co.il.

Перемирие может наступить с 6:00. Лидеры ХАМАС поддержали предложение Египта, сообщает источник.

По данным турецкого информагентства "Анадолу", речь идет о гуманитарном прекращении огня.

Читайте такжеИзраиль заявил о более 150 убитых боевикахПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу уведомил Белый дом о том, что Израиль будет готов к прекращению огня через день-два, пишут израильские СМИ.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава Политбюро ХАМАСа Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоди и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоди ввели чрезвычайное положение.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская