По словам эксперта, Россия гораздо больше зависит от рынка сбыта энергоносителей, чем другие страны.

Российские контрсанкции могут быть гораздо эффективнее для разрушения российской экономики, чем санкции, которые вводит Европа.

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телемарафона.

По его словам, Россия гораздо больше зависит от рынка сбыта энергоносителей, чем другие страны.

"Действительно, это может стоить (европейским странам – УНИАН) определенного процента роста ВВП. Но для России это гораздо больнее. И мне очень нравится, как Россия эскалирует в этом вопросе, потому что европейцы очень долго не решались и не могут до сих пор решиться на эмбарго. Это то, что просит Украина и США. За них это делают россияне, и в очередной раз мы видим, что российские контрсанкции могут быть намного эффективнее для разрушения российской экономики, чем даже санкции, которые вводит Европа", - сказал Фурса.

Он отметил, что если Россия остановит поставки энергоносителей, то для Европы это будет стоить определенных неудобств, а Россию избавит от львиной доли экспортной выручки, которую она сейчас имеет.

Как сообщал УНИАН, в связи с введением санкций в России срывается выполнение оборонного заказа.

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