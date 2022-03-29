Российские контрсанкции могут быть гораздо эффективнее для разрушения российской экономики, чем санкции, которые вводит Европа.
Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телемарафона.
По его словам, Россия гораздо больше зависит от рынка сбыта энергоносителей, чем другие страны.
"Действительно, это может стоить (европейским странам – УНИАН) определенного процента роста ВВП. Но для России это гораздо больнее. И мне очень нравится, как Россия эскалирует в этом вопросе, потому что европейцы очень долго не решались и не могут до сих пор решиться на эмбарго. Это то, что просит Украина и США. За них это делают россияне, и в очередной раз мы видим, что российские контрсанкции могут быть намного эффективнее для разрушения российской экономики, чем даже санкции, которые вводит Европа", - сказал Фурса.
Он отметил, что если Россия остановит поставки энергоносителей, то для Европы это будет стоить определенных неудобств, а Россию избавит от львиной доли экспортной выручки, которую она сейчас имеет.
Как сообщал УНИАН, в связи с введением санкций в России срывается выполнение оборонного заказа.