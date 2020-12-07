Рудольф Джулиани находится на лечении в медицинском центре Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

Личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа, 76-летний Рудольф Джулиани заболел COVID-19.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.

"Руди Джулиани, безусловно, величайший мэр в истории Нью-Йорка, который неустанно работал, разоблачая самые коррумпированные (безусловно!) выборы в истории США, получил положительный тест на китайский вирус. Выздоравливай быстрее, Руди, мы будем продолжать", - написал Трамп.

Как сообщает издание The New York Times, Джулиани находится на лечении в медицинском центре Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

Как сообщает The Guardian несмотря на то, что Джулиани находится в группе риска в силу своего возраста, он часто путешествовал после выборов, а также выступал перед публикой без защитной маски. Кроме того, за несколько часов до публикации сообщения Трампа, его адвокат дал интервью журналистам Fox News.

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После президентских выборов в США, победу на которых одержал демократ Джо Байден, Джулиани координирует адвокатов Трампа, которые пытаются обжаловать результаты выборов в отдельных штатах.

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Автор: Александр Топчий