По словам президента США, американцы погружены "в войну с вирусом и друг другом".

Новый президент США Джо Байден заявил, что сейчас Америка находится в стадии испытания.

Читайте такжеДжо Байден принял присягу президента США (фото, видео)Такое заявление он сделал во время своей инаугурационной речи, которую транслировал УНИАН.

"В нашем обществе сейчас нет мира. Мы находимся в хаосе, мы погружены в войну – с вирусом и друг другом. Мы должны с этим бороться как объединённые штаты Америки", – сказал он. - Америка находится в стадии испытания. Мы объединимся со всем миром. Силой своего примера вернём миру веру в силу демократии".

По его словам, он будет стремиться сделать так, чтобы "у людей была хорошая работа, дети учились в хороших школах":

"Чтобы победить этот смертельный вирус. Вместе мы будем бороться с экстремизмом, насилием, безнадёжностью и расизмом".

Инаугурация Джо Байдена

Джо Байден принял присягу президента Соединенных Штатов Америки.

78-летний Байден стал старейшим президентом в истории США, вступившим в эту должность.

Перед ним присягу приняла избранная вице-президент Камала Гаррис.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц