Лидер Америки провел свою первую на посту большую пресс-конференцию.

Президент США Джо Байден заявил о желании баллотироваться во второй раз.

Соответствующее заявление он сделал 25 марта во время своей первой большой пресс-конференции с момента вступления в должность. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Читайте такжеВ рекордно поздний срок: Байден проведет первую полноценную пресс-конференциюТак, на вопрос журналиста, собирается ли он баллотироваться на пост президента США еще раз в 2024 году, Байден ответил:

«Ответ: да. Я надеюсь выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание».

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Автор: Катерина Шварц