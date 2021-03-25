Джо Байден / фото REUTERS
Президент США Джо Байден заявил о желании баллотироваться во второй раз.
Соответствующее заявление он сделал 25 марта во время своей первой большой пресс-конференции с момента вступления в должность. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
Читайте такжеВ рекордно поздний срок: Байден проведет первую полноценную пресс-конференциюТак, на вопрос журналиста, собирается ли он баллотироваться на пост президента США еще раз в 2024 году, Байден ответил:
«Ответ: да. Я надеюсь выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание».
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