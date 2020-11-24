Джо Байден настроен укреплять демократию в мире.

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудил вопрос Украины с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Как сообщает переходная команда Байдена-Харрис, избранный президент 23 ноября провел отдельные телефонные разговоры с иностранными лидерами, во время которых поблагодарил за поздравления с победой на президентских выборах.

В разговоре с президентом Еврокомиссии он подчеркнул важность сотрудничества Соединенных Штатов и ЕС по вопросам, которые вызывают взаимный интерес, в том числе относительно Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан.

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В то же время во время общения с президентом Европейского Совета Байден подчеркнул свой настрой работать для укрепления демократии как внутри США, так и за рубежом, а также взаимодействовать относительно общих вызовов, а именно в вопросах Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан.

Байден заверил фон дер Ляйен, что в интересах США, чтобы Евросоюз был прочным. Он подчеркнул свою настроенность углубить и оживить отношения США и ЕС.

Байден выразил надежду, что Соединенные Штаты и Евросоюз смогут работать над решением общих проблем, в том числе в сдерживании распространения коронавируса, укреплении глобальной медицинской безопасности, противодействии угрозе климатических изменений и укреплении демократии.

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы.

Официальные результаты еще не объявлены, но ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь, действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

Тем не менее, 24 ноября администрация Дональда Трампа уведомила администрацию Байдена о готовности передать полномочия.

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Автор: Виталий Саенко